La Xunta pide al Estado la gestión del pazo de Meirás y plantea dedicarlo a usos "culturales"

Faltan solo 32 días para que As Torres de Meirás reviertan al patrimonio público. Los herederos del dictador deberán entregar el próximo 10 de diciembre al Estado las llaves de este pazo, adquirido con fondos públicos, donaciones en muchos casos forzosas y retracciones en nóminas de funcionarios. Se trata de una entrega "provisional", ordenada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña a petición de la Abogacía del Estado y de todas las administraciones personadas en el proceso.

Queda aún por delante un largo proceso judicial, pero la ejecución provisional de la sentencia que declara el pazo de Meirás patrimonio del Estado permitirá a la ciudadanía disfrutar de un bien que ha permanecido en manos del dictador Francisco Franco y sus descendientes durante 82 años.

El debate se centra ahora en los usos y la gestión de las visitas a este Bien de Interés Cultural, del que hasta ahora solo se ha permitido ver una pequeña parte: la capilla, un salón, la biblioteca de Franco y los jardines. El resto, incluidos espacios tan emblemáticos como la Torre de la Quimera, donde Emilia Pardo Bazán escribió muchas de sus obras, han permanecido hasta ahora ocultas al público.

El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, avanzó ayer que la Xunta ha pedido al Estado que le permita asumir la gestión de As Torres hasta que haya una resolución definitiva . "Galicia está en disposición de gestionar el recinto", afirmó el responsable autonómico, que avanzó que la intención del Gobierno gallego es dedicar el inmueble a "usos culturales vinculados a la historia del edificio", que fue diseñado por Emilia Pardo Bazán. "Queremos devolver el pazo a lo que siempre fue, un edificio vinculado con la cultura, cuna de grandes intelectuales", apuntó Román Rodríguez, que apeló también a la posibilidad de promover usos vinculados a la investigación. El conselleiro recalcó que se trata solamente de una idea inicial, y que el futuro de este Bien de Interés Cultural deberá analizarse con detalle y consensuar entre todas las administraciones. "Estamos en una fase inicial", recalcó.

La Xunta no es la única administración interesada en gestionar As Torres de Meirás. El Concello de Sada ha sido el primero en ofrecerse a diseñar las visitas por este inmueble. El Gobierno local está dispuesto a hacerse cargo de los itinerarios desde el 11 de diciembre, apunta el alcalde Benito Portela, que se muestra partidario de que el espacio abra todos los días y no solo cuatro al mes como hasta ahora. La gestión de las visitas por este Bien de Interés Cultural es una antigua reivindicación de este Ayuntamiento, que ha manifestado reiteradamente su malestar por las "trabas" de los Franco a su apertura y por los mensajes franquistas que lanza la entidad que se encarga a día de hoy de los itinerarios, la Fundación Francisco Franco.

El Concello de Sada ha propuesto ya la firma de un convenio interadministrativo para convertir el pazo de Meirás en un "centro de recuperación de la memoria histórica y un centro de estudio de la vida y obra de Emilia Pardo Bazán" .

El contenido: una incógnita

Los usos del pazo de Meirás y el diseño de nuevos itinerarios por este Bien de Interés Cultural no son los únicos asuntos que deben poner ahora sobre la mesa las Administraciones. Otro de los flecos pendientes gira en torno al contenido de este inmueble. Y es que la titularidad del mobiliario y de las obras de arte que atesora el pazo no eran objeto del juicio, que se centró exclusivamente en el edificio y los jardines, como confirmaron ayer a este diario fuentes del juzgado.

La falta de un pronunciamiento podría dar vía a los Franco a vaciar el pazo, una posibilidad que, según el diario La Razón, ya tienen en mente los descendientes del dictador. La posibilidad de que los Franco retiren todos los objetos de valor antes de entregar el pazo al Estado ha disparado las alertas de partidos como el BNG que, en un comunicado, insta a la Xunta a reclamar medidas cautelares "para garantizar que no se trasladen bienes que forman parte del patrimonio público". El diputado Luís Bará , en base a la información de La Razón, alertó ayer de "una operación en la que participarán cincuenta camiones para el traslado de cuadros, tapices y elementos de la biblioteca de Pardo Bazán" y apeló a la necesidad de tomar medidas para "inmovilizar todos los bienes de titularidad pública o fruto del expolio". La formación hace alusión, entre otros elementos, a las estatuas de Abraham e Isaac, realizadas por el maestro Mateo para el Pórtico de la Gloria, e insta a elaborar un inventario de todos los bienes del pazo relacionados con su condición de BIC.

Historiadores consultados ayer por este diario coinciden en la necesidad de elaborar un inventario como paso previo al traslado de bienes. "No deberían permitir que se toque nada hasta disponer de ese inventario", apuntaba ayer Manuel Pérez Lorenzo, historiador y coautor de libro Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio, que pone el acento en la necesidad de atesorar el legado de Emilia Pardo Bazán, como los 3.200 libros que reclama la Real Academia Galega, que ha dedicado años de trabajo a inventariarlos, o los elementos que adornan la capilla, incluidas las sillas tapizadas por la escritora y su hija. Este historiador apela además a la necesidad de distinguir entre el patrimonio adquirido por los Franco y el que llegó a Meirás durante la dictadura, como los muebles trasladados desde el Palacio del Pardo, las obras de arte o las piezas arqueológicas, como las ánforas romanas halladas en una excavación y que, supuestamente, el Ayuntamiento de A Coruña donó al dictador. Otros historiadores, como Emilio Grandío, inciden también en la necesidad de inventariar todos los bienes y dilucidar su titularidad.

A consulta de este diario, el alcalde de Sada, Benito Portela, destacaba que los bienes del interior no se ven afectados por la sentencia, pero incidía en el hecho de que las esculturas de Mestre Mateo son un Bien de Interés Cultural y que los Franco, "para cambiarlas de sitio, deben comunicarlo a la Xunta".

A día de hoy, la Administración carece de un inventario exhaustivo de los bienes depositados en As Torres. El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez afirmó ayer que disponen de una "catalogación inicial" : "Ahora tenemos que ver cómo están los muebles y los elementos del interior", apuntó el responsable autonómico, que no se pronunció sobre su posible traslado y que puso el acento en que "lo importante" es que a partir del día 10 de diciembre el pazo de Meirás será de uso público.

La Xunta ha aportado hasta ahora pocos detalles sobre el valor del mobiliario, obras de arte y elementos ornamentales depositados en el pazo. En la resolución de 2008 de su declaración de Bien de Interés Cultural, se realiza una descripción muy somera. El dictamen apela a la existencia de "muebles de época, cuadros, tapices, armas y pergaminos", destaca el valor del retablo de madera de la capilla y describe "anaqueles llenos de libros y documentos cuyo valor se desconoce".

En las visitas al pazo de Meirás se pueden observar obras de artistas como Álvarez de Sotomayor, Bertuchi, Zuloaga, además de porcelanas, mobiliario antiguo o unas ánforas romanas. Ya en los jardines, son visibles elementos ornamentales del pazo de Dodro y esculturas "regaladas" a Carmen Polo.