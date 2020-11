Arteixo comprará un sexto camión de basura que atenderá al rural

El Concello de Arteixo cuenta en la actualidad con una flota de cinco camiones para el servicio de recogida de basuras (cuatro para la zona urbana y uno para el rural). Ahora acaba de iniciar el proceso para comprar el sexto mediante un renting, un contrato de alquiler de bienes muebles a cambio del pago de cuotas periódicas prefijadas. A esta operación destina 374.000 euros por un plazo de seis años. Este vehículo servirá para vaciar los contenedores de carga trasera, que se ubican principalmente en las zonas rurales del municipio.

La adquisición del nuevo camión ya ha salido a licitación. En la memoria justificativa de la compra se señala que "el actual vehículo recolector" de la zona rural "está sometido a un sobreesfuerzo extraordinario al estar recogiendo colectores que en el estudio teórico inicial no estaban contabilizados y atribuidos para dicho vehículo", ya que existen 188 del Consorcio As Mariñas que se no se retiraron. También se apunta a que en los camiones que atienden a la zona urbana cuentan con un mecanismo que podría servir para los colectores del rural, pero tarda mucho más. "El tiempo medio se calcula en más de dos minutos, frente a los 20-30 segundos que lleva con el vehículo recolector propiamente de carga trasera", detalla el documento.

El concejal de Servicios Municipales, José Manuel Pena, explica, además de los factores recogidos en el informe, que el factor más importante es la difícil accesibilidad a muchos lugares de la zona rural, donde los camiones de la zona urbana apenas pueden moverse por las carreteras, que son demasiado estrechas.

Una vez completado el proceso de adquisición, el Concello contará con cuatro camiones para los núcleos urbanos y dos para el rural.

El Concello asumió en 2018 el sistema de recogida y tratamiento de basura tras abandonar el Consorcio As Mariñas, entidad que anteriormente se encargaba de este servicio. El Gobierno local había anunciado en octubre de 2016 que abandonaría este organismo.

Los nuevos contenedores se empezaron a instalar en agosto del año 2016 en la parroquia de Oseiro y después, por el resto de núcleos del municipio. Se trata de un sistema novedoso de recogida de basura en la comarca de A Coruña, con islas de cinco depósitos, en las que se estrenó el contenedor de envases ligeros.

El sistema de contenedores y de camiones por los que optó el Concello trajo varias novedades. Una de ellas es que el vaciado de los depósitos de residuos se realiza por la parte de abajo y no por arriba, como se producía con el modelo del Consorcio.

En cuanto al volumen de basura de los contenedores, el Concello ha detectado en los últimos meses un importante repunte de depósitos de basura indebidos por todo el municipio desde el inicio de la pandemia del coronavirus, ya que las reformas de casas crecieron.