El juzgado cita como investigados al edil de Urbanismo y la aparejadora de Cambre

El Juzgado de Instrucción número 7 de A Coruña ha citado para su declaración en calidad de investigados (antes imputados) al concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde de Cambre, Juan González Leirós, y a la aparejadora municipal por un presunto delito contra la ordenación del territorio. La jueza pide escuchar en declaración al edil y la técnico municipal sobre el proceso de la construcción del pabellón de Anceis, que se ejecutó de forma ilegal y sin licencia en suelo rústico antes de que el Ayuntamiento aprobara el Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións (PEID) que permitía esos usos en ese suelo, ya que hasta su aprobación solo era legal una pista cubierta, sin cierres laterales.

Leirós y la arquitecta técnica deberán comparecer ante el juzgado el próximo día 19 de noviembre a las 12.45 horas. La jueza abre diligencias previas de investigación después de que la Fiscalía Provincial denunciase indicios de tres delitos: prevaricación, falsedad en documento público y delito contra la ordenación del territorio. El fiscal presentó la denuncia, el pasado mes de mayo, tras apreciar posibles delitos en el cierre del pabellón al examinar la documentación remitida por todos los grupos de la oposición de Cambre.

La magistrada abre diligencias solo por uno de los delitos. En la providencia que llama a declarar a Leirós y la aparejadora, fechada el día dos de este mes, figura que la denuncia se presentó contra el concejal y el alcalde cambrés, Óscar García Patiño. La jueza, sin embargo, cita como investigado al concejal y a la técnica, pero no al regidor.

El alcalde confía en que la denuncia se archivará. García Patiño aseguró ayer que el concejal y la aparejadora mantuvieron esta semana una reunión con el abogado que representa a ambos, José Luis Gutiérrez Aranguren, para completar y revisar la documentación que manejaba el letrado y que, tras analizar el asunto, esperan que se archive tras este paso para despejar las "dudas" manifestadas por el fiscal, afirmó. "Los pasos que se dieron son todos legales y no tiene sentido continuar con el proceso", sostiene García Patiño.

El Gobierno local admitió en enero que el pabellón era ilegal al haberse cerrado sin estar aprobado el PEID. Preguntado por la obra de cierre y la responsabilidad sobre la misma, contestó que la Asociación Cultural e de Ocio San Antonio de Anceis, que recibió un donativo de Amancio Ortega para construir el pabellón, era "la promotora de la obra", lo que contrasta con la "solicitud de autorización para la realización de una pista deportiva cubierta en el lugar de A Rocha, Anceis", remitida al Ministerio de Fomento y firmada por Leirós en mayo de 2017 -antes de que el Concello recepcionara la obra, en virtud del informe de la aparejadora, en septiembre de ese año-. En ese escrito, el edil aclaraba que "si bien en la memoria que se aporta (...), de fecha de abril de 2017, figura como promotor la Asociación Cultural e de Ocio San Antonio de Anceis, esta asociación solo lo es a efectos de gestión del local, por lo que el solicitante es el Concello de Cambre, dado que una vez terminada pasará a propiedad municipal".

El Ejecutivo municipal ha defendido siempre que ha actuado conforme a los informes de los técnicos. Sostiene que la pista se cubrió después de que la aparejadora informara de que la obra ejecutada era una pista cubierta y se ajustaba al proyecto aprobado y, por tanto, se recepcionara por el Ayuntamiento. De este modo, el cierre se habría ejecutado cuando la estructura era ya municipal.

La asociación que recibió el donativo para la obra, sin embargo, aseguró que "el Ayuntamiento recepcionó el pabellón ya cerrado". El vicepresidente de la entidad, Javier Mejuto, afirmó a este diario que el Concello sí les había advertido de que no era legal cerrar los laterales de la pista cuando le informaron de que "tenía que ser cerrado o nada, para no perder el dinero", pero garantizó que el Gobierno local tenía conocimiento: "Nosotros no hicimos nada a escondidas". Sobre las imágenes que muestran la pista y no el pabellón en documentos presentados por el Ejecutivo municipal, como denunció la oposición, aseguró: "son un montaje".