Los Franco, con la vista puesta en la mudanza

El abogado de la familia Franco, Luis Felipe Utrera-Molina, avanzó ayer en declaraciones a Europa Press que recurrirá el auto de medidas cautelares que impide la retirada de bienes del pazo de Meirás antes de que se realice un inventario completo. "Nadie ha discutido la titularidad de los bienes muebles", argumentó ayer el letrado, que recordó que la sentencia que ordena la devolución del pazo se limita al edificio y las fincas, un extremo al que apuntan también fuentes del juzgado y expertos juristas, que ya apuntaron hace una semana a las dificultades legales para impedir a los Franco trasladar los bienes muebles.

Utrera-Molina, que no ha querido hacer declaraciones a este diario, instó al Estado a emprender "un nuevo pleito" para recuperar los bienes muebles y defendió que, en base al fallo, no se les puede impedir la mudanza. El abogado avanzó la intención de la familia de trasladar los bienes, por lo que tienen previsto pedir posponer el plazo de entrega del plazo. "Hay vajillas, sábanas... se necesita un plazo razonable para hacer una mudanza", alegó.

"El 10 de diciembre se ha quedado en papel mojado", sentenció el letrado, que demandar un "plazo razonable" para el traslado de bienes, algo que no podrán hacer hasta que lo autorice la jueza, que ha dado un plazo de veinte días para realizar el inventario, que podría ampliarse si resulta insuficiente, como ya avanzaron fuentes judiciales. Utrera-Molina no ahorró críticas contra la decisión de la jueza de frenar la mudanza y afirmó que en casi 30 años de profesión no había visto "nada parecido".