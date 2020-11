Arteixo autoriza a los hosteleros la venta de bebidas para llevar, hasta ahora prohibida

Los hosteleros de Arteixo ya pueden desde ahora vender a sus clientes bebidas para llevar. La Policía Local del municipio ha decidido levantar el veto que había impuesto a este tipo de servicios desde que el 7 de noviembre entrase en vigor el decreto de la Xunta en el que se ordena el cierre de los negocios de restauración para evitar la propagación del coronavirus durante las próximas semanas. Hasta ahora solo se les permitía servir comidas, tanto para recoger como en servicio a domicilio, pero no a vender bebidas sueltas a la gente.

El decreto en el que se impusieron las restricciones recoge que los locales pueden "prestar exclusivamente servicios de entrega a domicilio o para su recogida en el local y consumo a domicilio", pero no aclara los productos permitidos para su venta. Al no estar claro este último punto, la Policía Local optó por la medida más restrictiva en aras de proteger la salud pública de los vecinos del concello. En los últimos días el Concello realizó consultas al Ejecutivo autonómico y a la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña para aclarar la situación en cuanto a la venta de bebidas, como puede ser un café. Tras ello, se acordó que se puede permitir esta práctica, aunque los efectivos policiales aseguran que realizarán una "vigilancia continua" para que no se haga el consumo de estos productos en la vía pública, ya que debe hacerse en domicilios o espacios de trabajo. De este modo, según explica el Concello, se pretende evitar que el bar se traslade del interior de los locales a la vía pública.

En cuanto a sanciones, la Policía Local asegura que controlará de forma estricta que se cumplan las medidas y que en caso de que se detecte que la gente toma las bebidas delante de los bares se procederá a realizar denuncias a los implicados, tanto clientes como hosteleros. El objetivo de esta actuación es lograr que se cumplan las medidas de distanciamiento social.

Los agentes de Arteixo ya han impuesto un total de 25 sanciones por saltarse las normas sanitarias para luchar contra el coronavirus y saltarse el bloqueo perimetral. En la mayoría de casos se trata de personas que se encontraban en la vía pública durante el horario del toque de queda (desde las 23.00 horas hacia adelante), no llevaban mascarilla o estaban con gente con la que no convive, según detallan fuentes policiales.