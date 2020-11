El Consorcio permitirá intercambiar en los puntos limpios objetos que ya no se quieran

Una silla de madera y cuero, un sillón y un microondas, aparentemente en buen estado, aparecieron en los últimos días junto a los contenedores de basura de una céntrica plaza de A Coruña. Son elementos que se depositan conscientemente por la mañana con un claro propósito: quien los deja sabe que alguien los reutilizará, que no estarán cuando por la noche pase el camión de la basura, no ha realizado ningún vertido. Esta realidad parece que ha sido percibida por fin por una entidad, el Consorcio As Mariñas, que acaba de licitar por 49.891 euros la puesta en marcha de un espacio de intercambio, gratuito, de objetos y utensilios en cinco puntos limpios de los concellos adheridos (Bergondo, Betanzos, Culleredo, Oleiros, y Sada).

Este proyecto pionero supondrá reducir residuos en los puntos limpios, a veces difíciles de tratar, reciclar y reutilizar y por lo tanto reducir basura, además de suponer un apoyo en caso de personas que necesiten algún mueble, o electrodoméstico, y no tengan recursos.

Muebles pequeños, vajilla, menaje, decoración, carritos o sillas de bebé, utensilios de cocina u hogar, herramientas, juguetes, elementos de jardinería y bricolaje, instrumentos musicales, libros, revistas, videojuegos, material deportivo, son los elementos que serán admitidos para intercambio. Quedarán excluidos aparatos electrónicos o eléctricos, objetos voluminosos como sofás o colchones.

En cada punto limpio de los cinco concellos (son los que tienen más superficie útil y mayor accesibilidad y centralidad) se prevé habilitar una caseta (tipo contenedor marítimo) para este intercambio, con estantes en su interior para depositar los objetos, y con cerradura de seguridad para evitar robos. El personal del punto limpio será el encargado de su custodia. Se desarrollará una aplicación web desde un terminal móvil con todos los datos de cada objeto que se entregue, para conformar un catálogo, y así se podrá reservar el que interese tras subir fotografías.

Habrá que formalizar el registro en la aplicación informática para ver el catálogo de productos y luego el usuario obtendrá puntos por entregar o retirar piezas, que podrá canjear por otros utensilios y objetos. La persona interesada tendrá un plazo de siete días para recoger el objeto reservado y si no lo hace, perderá puntos. El personal del punto limpio realizará esta actividad con los vecinos que se acerquen a validar o entregar el material, con su acceso móvil a la aplicación. El horario de funcionamiento será el mismo que el de los puntos limpios.