O programa Apego de fomento do galego dende a nenez chegará o próximo sábado día 21 a Oleiros co espectáculo Cucú de Faltri e Jorge Juncal que se poderá ver na Fábrica de Perillo ás 18.30 horas.Ofrecerase unha selección de cancións do libro-disco Fantasía coas palabras. A entrada é gratuíta pero hai que reservala inscribíndose. O aforo máximo é de trinta persoas polo que se recomenda que non veña máis dun adulto por neno.