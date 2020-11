La Valedora afea a Miño el retraso de casi veinte años en actuar ante una obra ilegal que invade un camino

La Valedora de Pobo, María Dolores Fernández Galiño, ha reprendido al Concello de Miño por su "inactividad" ante la construcción en 2001 de un muro y una caseta que invaden un camino público. La responsable autonómica encargada de velar por los derechos de la ciudadanía abrió una investigación tras recibir la queja de la residente que denunció hace ya 19 años esta obra y que critica que, casi dos décadas después, el Ayuntamiento "no haga cumplir la ley, ni obligue a demoler las obras".

En respuesta al requerimiento de la Valedora, el actual Ejecutivo del PSOE, que gobierna desde junio de 2019, admitió la demora en actuar, que atribuye a la "escasez de personal" y explicó que abrió e junio del pasado año un expediente de reposición de la legalidad urbanística que se compromete concluir "a la mayor brevedad posible".

Según recoge el dictamen de la Valedora, pese a que la denuncia se interpuso en 2001, el Concello no abrió un expediente de reposición de la legalidad urbanística hasta 7 años después, en 2008, que archivó por caducidad un año después.

El PP, que gobernaba durante aquellos años, no volvió a mover ficha hasta el 15 de enero de 2014, cuando abrió una nueva investigación que concluyó que el cierre de la parcela excedía la licencia, según el relato de los hechos que recoge la Valedora en su informe.

Unos meses después, la secretaria municipal propuso archivar el expediente y abrir uno nuevo para la recuperación de oficio del camino invadido por el muro. El Concello no dio nuevos pasos hasta un año después, en agosto de 2015, cuando resolvió iniciar el proceso para recuperar los terrenos públicos ocupados por la obras, según detalla la Valedora en su informe.

La responsable autonómica reprocha en su dictamen al Concello que "hasta junio de 2019 no se dictase una resolución de incoación del expediente para la protección de la legalidad urbanística". Critica que a día de hoy el Ayuntamiento "no haya resuelto ni el expediente de protección de la legalidad urbanística ni el de recuperación del bien de dominio público".

El Concello de Miño, ha aceptado la recomendación de la Valedora y se ha comprometido ahora a agilizar el proceso.