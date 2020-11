El Ayuntamiento de Culleredo intensificará los controles para evitar los paseos de no convivientes. El objetivo es asegurarse que los vecinos cumplen las restricciones

decretadas por la Xunta por el

Covid-19.

Desde el Concello explican que hay 74 casos activos en el municipio, nueve más que hace dos días. El alcalde, José Ramón Rioboo, ha manifestado su preocupación por este "pequeño repunte", e insta a los vecinos "a no relajarse en absoluto" y a "cumplir estrictamente" las normas que determinan las autoridades sanitarias.

Desde el Gobierno local añaden que en los últimos días han detectado "grupos de personas no convivientes" que caminaban por espacios como el paseo marítimo. Esta será una de las zonas en las que la Policía Local tiene intención de realizar controles exhaustivos, indican desde el Ayuntamiento. En ellos, confirmarán la procedencia y la situación de convivencia de las personas que circulen por las zonas más concurridas de Culleredo.