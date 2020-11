Intervención urge más control del gasto tras el pago de 333.500 euros en facturas pendientes

El Gobierno local de Sada dio luz verde en solitario en un pleno extraordinario a un modificativo de crédito de 333.596 euros para pagar 139 facturas pendientes. El PSOE se abstuvo y el PP votó en contra. Este desembolso, que se elevó a pleno in extremis sin pasar por comisión informativa, estuvo acompañado de nuevas advertencias de Intervención sobre la necesidad de extremar el control del gasto.

En la memoria que acompaña el expediente, el alcalde, Benito Portela, apela a los gastos extraordinarios provocados por la pandemia, que "minoraron el crédito destinado a otros gastos imprescindibles". Para darles cobertura, el Ejecutivo recurrirá ahora a los 61.153 euros reservados para fiestas que quedaron sin ejecutar por la pandemia y, el resto, 272.443 euros, lo pagará con cargo al remanente.

Según el expediente, la mayor parte de los gastos corresponden a arreglos viarios, en la red de saneamiento o en el alumbrado y actuaciones en parques y jardines. El interventor municipal advierte en su informe de la necesidad de extremar el control del gasto y alerta del "importante descenso del ahorro neto y del remanente de tesorería".

El habilitado nacional incide en que la crisis originada por la Covid-19 va a tener efectos negativos sobre las finanzas, por lo que se hace especialmente necesaria la "prudencia" en el uso del remanente, un "colchón" importante de cara a gastos futuros derivados de la pandemia: "El uso del mismo en el presente ejercicio obliga a establecer medidas de control que impidan la más mínima desviación con respecto a las posibilidades municipales", advierte el funcionario, que apela además al incremento del gasto que se derivarán de los procesos de cobertura de plazas vacantes en marcha, del incremento de las prestaciones de las nuevas licitaciones y de reclamaciones judiciales derivadas de procesos expropiatorios, en alusión al justiprecio de los terrenos del centro de día y la escuela infantil.

El PP se mostró especialmente duro contra este suplemento de crédito. "Hasta aquí hemos llegado. Nuestro voto será en contra", avanzó María José García Freire, que echó en cara al Gobierno local su "falta de organización, planificación y control". La edil apuntó que la mayor parte de los gastos no están vinculados a la emergencia sanitaria y llamó la atención sobre la reducción del remanente: "Empezó con 3,4 millones de remanente y le queda apenas un millón". García Freire remarcó que su partido no se opone al pago de las facturas, al tratarse de servicios efectivamente prestados, y que su votan en contra para manifestar su desacuerdo con la gestión del Ejecutivo municipal.

El PSOE optó por la abstención. La edil María Pardo cuestionó algunos de los gastos, como una factura para la compra de unas pistolas taser para la policía que no se utilizan, y otros de limpieza de bombeos por el procedimiento empleado: "No nos parece la forma de generar el gasto", apuntó.

El Gobierno local no tomó la palabra en este punto. Tampoco en el relativo al expediente de reconocimiento extrajudicial que incluía los 333.596 euros del suplemento y 6.935 euros del pasado ejercicio y que se acompañaba de un informe del Intervención con más de un reproche a la gestión municipal.

PSOE y PP leyeron varios fragmentos del informe del habilitado nacional que, entre otros extremos, censura que se tramiten como contratos menores gastos "que no pueden ser considerados como tales", al ser reiterados, por lo que deberían dar lugar al correspondiente procedimiento de contratación. El funcionario alerta también de gastos que se habían ejecutados a pesar de no haber sido autorizados de forma expresa por carecer de algún requisito legal" o "un exceso de mediciones en unidades de obras" que deberían haberse tramitado a través de una modificación presupuestaria. "Algunas de las irregularidades observadas podrían implicar la exigencia de responsabilidad a los gestores que hayan llevado a cabo el gasto, así como determinar la nulidad de los acuerdos que lo sustentas", advierte el habilitado.

PSOE y PP leyeron este último párrafo en sus respectivas intervenciones. Los socialistas se abstuvieron alegando nuevamente que se trataba de gastos efectivamente realizados y que debían pagarse. El PP votó en contra para, afirmó, "no blanquear esta gestión".

Aunque no intervino en el pleno, el alcalde, Benito Portela, sostuvo a consulta de este diario que la crisis sanitaria había obligado a recurrir a fondos que dejaron sin cobertura otros gastos necesarios. Portela defendió la conveniencia de aprobar ya el desembolso para no arrastrar facturas pendientes en el próximo ejercicio y achacó a obras de carácter urgente varios de los contratos menores cuestionados.