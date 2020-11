La Audiencia absuelve al exalcalde de Abegondo y a tres técnicos de prevaricación

La Audiencia Provincial ha revocado la sentencia que condenaba al exalcalde de Abegondo, Juan José Rocha, y a tres técnicos por prevaricación por la parcelación y construcción de decenas de viviendas en suelo rústico en Limiñón. La sentencia estima el recurso de apelación interpuesto por los representantes procesales del exregidor; el aparejador que trabajó para el Concello mientras su estudio elaboraba proyectos que él aprobaba como técnico municipal, Antonio Carro; y una arquitecta y un arquitecto técnico que trabajaron para el Concello en los años en que se ejecutó ese desarrollo, Cristina Ballón y Manuel Cortón, y los absuelve.

Contra el fallo no cabe recurso ordinario, "dada la fecha de incoación del procedimiento", señala la sentencia. "La tan burda y patente contravención de las normas que se dice no se acredita de modo suficiente", dicta la Audencia, que aprecia "errores" en la valoración de pruebas o la "aplicación indebida" de un artículo del código penal en el fallo de instancia, que dictó el juez Vázquez Taín. Además, la Audiencia resuelve que "no se acepta el relato de hechos probados" de la sentencia ahora revocada.