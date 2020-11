Arteixo construirá una instalación para "deportes urbanos" en la zona escolar

El entorno de las avenidas de Arsenio Iglesias, Diputación y A Ponte sufrirán un importante lavado de cara en los próximos meses. El Concello de Arteixo ha encargado la redacción de cuatro proyectos de obras que se realizarán en estos enclaves. La actuación más importante será la ejecución de una nueva zona para "deportes urbanos" en la parcela que queda enfrente al

IES de Sabón, donde actualmente se almacenan los contenedores de basura. También se realizarán aceras desde Pescanova hasta el puente de Os Brozos, se sobre elevarán tres pasos de peatones en Arsenio Iglesias y la pista de skate que está junto a la piscina será renovada.

El nuevo espacio deportivo se ubicará en el mismo solar donde estaban previstas las pistas de atletismo, que no se llegaron a realizar en 2012 debido a una elevada contaminación por fluoruros. Entonces, el alcalde, Carlos Calvelo, afirmó que este entorno quedaría destinado "cualquier proyecto que no requiera trabajos de cimentación" para no entrar "en contacto con los fluoruros" que contaminan el terreno. Ahora, el regidor indica que se podrá ejecutar esta nueva zona deportiva porque no será necesario realizar excavaciones. La obra se realizará sobre el "sustrato" actual.

La redacción del proyecto la realizará la empresa Calderón & Asociación Ingeniería Medioambiental por un importe de 17.000 euros. El Gobierno local tiene previsto reunirse la próxima semana con esta firma para definir la actuación. Entre otros aspectos, se clarificará si el recinto será cerrado o estará abierto todo el tiempo al público. El Ejecutivo municipal no incluirá una partida para esta obra en las cuentas de 2021, con lo que la licitación tardará bastantes meses.

Calvelo destaca que con esta zona deportiva se logra "valorizar la parcela" y que los vecinos logran tener más espacios públicos.

En el mismo entorno, el Concello ha encargado por 6.000 euros a Enurcoin la redacción del proyecto de obra para la ejecución de aceras en la avenida de A Ponte y en un tramo de Arsenio Iglesias entre la rotonda de la ITV y el puente de Os Brozos. Este último tramo contará con un carril bici, según explica el Gobierno municipal. Esta actuación será financiada con fondos de la Diputación coruñesa.

Calderón & Asociación Ingeniería Medioambiental también redactará el proyecto para la renovación de la pista de skate, que se encuentra situada junto a la piscina municipal.

Otra de las obras previstas para este entorno es la sustitución de tres pasos peatones normales existentes en la avenida de Arsenio Iglesias por tres sobre elevados. El objetivo de la actuación es lograr la reducción de la velocidad a la que circulan los coches por esta vía, que está limitada a 30 kilómetros por horas. L2 Ingeniería y Consulting se encargará de la redacción del proyecto de obra. Además, esta calle pasará a ser zona de especial protección para el peatón debido a que hay elevadísimo tránsito de escolares procedentes de los dos colegios y de los dos institutos ubicados en este lugar, según señala el Concello.