Eu fun feliz, agora sei-no, é o título do concerto-recital da obra poética de Ricardo Carvalho Calero que se realizará mañá venres ás seis da tarde no auditorio do centro cultural A Fábrica de Perillo. A entrada é de balde, pero é necesario inscribirse antes.

Neste espectáculo mesturarase a música de Eduardo Coma con textos da obra poética do autor baixo a dirección de Santiago Fernández. Os espectadores poderán escoitar pezas baseadas nos seus principais poemarios.