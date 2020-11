Los vecinos de San Paio, en Guísamo, demandan desde hace más de quince años la supresión de un punto negro en la carretera que une Guísamo con Guiliade, la DP-0810. Se trata de un tramo muy estrecho en el que se han registrado numerosos accidentes. El último de gravedad tuvo lugar a principios de año, con el fallecimiento de un ciclista arrollado por un camión.

La Diputación intentó en 2005 ampliar la vía, pero la actuación culminó en los juzgados por la negativa de los propietarios de la finca Villa Julia, ahora Villa Valdeameno, a consentir la expropiación del muro y una pequeña parte del jardín. La Justicia dio finalmente la razón a los dueños y decretó que la Diputación no podía expropiar nada que perteneciese a esta finca catalogada al considerar que debía ser protegida y conservada en su integridad, muros incluidos. El fallo fue acogido con estupor e indignación entre los vecinos y también por el Concello de Bergondo, unos y otros denuncian que el muro “no tiene ningún valor patrimonial’ al ser muy posterior al conjunto original, de la década de los noventa”.

La Diputación apura ahora un nuevo intento de ampliar la vía para garantizar un paso seguro a vehículos y transeúntes. La institución provincial ha contratado la redacción de un proyecto técnico para eliminar este punto negro, que estará condicionada por el informe que elabore Patrimonio sobre el muro de la controversia.

Con estos antecedentes, no es de extrañar que la indignación cundiese ayer entre los residentes tras la paralización, ayer, de los trabajos de poda de los árboles que sobresalían de la finca e invadían la calzada. La Diputación había ordenado ejecutar de forma subsidiaria estos trabajos para mejorar la seguridad en este tramo, ya de por sí estrecho, e invadido ahora por el cierre vegetal y las ramas de los árboles que sobresalen de la finca. La institución provincial había intentado a principios de año requerir a los propietarios pero, explica, estos se negaron a aceptar la notificación. Ante la imposibilidad de hacerles llegar por esta vía el requerimiento, e la Diputación publicó el pasado junio un anuncio en el Boletín Oficial de Estado en el que instaba al titular de la finca a comparecer en el plazo de 15 días en el departamento de Obras para ser notificado con la advertencia expresa que, de no acudir, “la notificación se entendería practicada a todos los efectos legales”.

Transcurrido ampliamente este plazo, operarios provinciales se desplazaron ayer hasta el punto para proceder a la poda. No pudieron terminar los trabajos. El propietario, que integra la Asociación de Propietarios de Casas Históricas y Singulares de España, exigió parar la poda alegando que no había recibido la notificación y que la poda afectaba a especies protegidas, por lo que encargaría él personalmente los trabajos. Según relataron a este diario vecinos y los propios operarios, el propietario, acompañado por una abogada, amenazó con querellarse con los trabajadores, que solo pudieron podar parte del cierre vegetal y talar un plátano que no pertenece a la finca. El incidente congregó en la zona a varios residentes, que exigieron sin éxito que continuasen los trabajos. La Diputación optó finalmente por ordenar su paralización y dar un plazo de 15 días al dueño para la poda, bajo advertencia expresa, de que abriría un expediente sancionador en caso de incumplimiento.

“Es una bajada de pantalones en toda regla”, lamentaba ayer Sandra, una de las residentes. Su hijo, Pablo, asiente con la cabeza: “El interés particular prevalece sobre el general, eso es lo que ha pasado”, lamenta. “Yo mis dos palmeras las tengo que podar minuciosamente que si no me multan”, terciaba ayer otra residente. La paralización de la poda suscitó también las quejas del Concello de Bergondo, que expresó su “profundo malestar” por la decisión de la Diputación de parar este desbroce “programado”. Incide en que es “esencial” mantener la vía limpia hasta que se amplíe ye incide en que se siguió el procedimiento administrativo habitual. “El propietario tuvo mucho tiempo para efectuar la limpieza”, apuntan.