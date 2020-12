El mes de noviembre se cierra en Arteixo con un balance de más de un centenar de denuncias formuladas por la Policía Local, la Guardia Civil y la Policía Autonómica por saltarse alguna de las restricciones impuestas por la Xunta y el Gobierno central para luchar contra la propagación del coronavirus. No llevar mascarilla, reuniones de no convivientes o no respetar el toque de queda impuesto por las noches son los comportamientos no permitidos no habituales que han sancionado los agentes durante estas semanas, según indican fuentes policiales. Dentro de estas infracciones también figuran las de la hostelería. Hasta tres establecimientos hosteleros fueron sorprendidos cuando servían comida y bebidas en el interior de los locales a pesar de que solo están permitidos los servicios a domicilio y de recogida en el establecimiento.

Casi la mitad de las denuncias fueron formuladas por la Policía Local y el resto por la Guardia Civil y la Policía Autonómica durante el pasado mes El día 30 de octubre entraron en vigor limitaciones de movilidad y de reuniones en Arteixo y A Coruña, aunque posteriormente el Gobierno gallego aprobó extenderla a los municipios de Oleiros, Cambre y Culleredo. Esto obligó a los agentes a aumentar los controles para comprobar que la gente cumplía las restricciones de movilidad, además de la obligación de llevar mascarilla y no salir durante el toque de queda.

La Policía Local de Arteixo realizó a mediados de mes una intervención contra un local hostelero situado en las proximidades de la rotonda de Sabón tras detectarse que incumplía el cierre decretado por la Xunta para luchar contra la propagación del coronavirus. Los agentes descubrieron que servía cenas a varios clientes en el interior del establecimiento. Fueron denunciados la propietaria del local y tres comensales que se encontraban en el interior en el momento en el que aparecieron los agentes.

El Concello explicó al informar sobre esta denuncia que la dueña podría ser sancionada con hasta 6.000 euros de multa y el precinto y cierre del establecimiento.

Los agentes denunciaron también a otro bar del municipio que servía bebidas a clientes en el interior del propio establecimiento. Los policías locales sorprendieron a cuatro personas que realizaban la consumición. Acudieron al lugar tras recibir alertas por parte de los vecinos. Actuaron después de recibir avisos de vecinos.

El tercer establecimiento hostelero denunciado durante el pasado mes por incumplir las medidas del COVID está situado en la zona de Meicende. Allí los agentes sorprendieron a varios clientes en el interior cuando se disponían a recoger bebidas, lo que no está permitido, según detallan fuentes policiales. Los agentes realizaron la correspondiente acta de infracción.

Para controlar que se cumple el cierre perimetral decretado por la Xunta, tanto la Policía Local como la Guardia Civil realizan diferentes controles. Esta medida impide la entrada y salida de Arteixo y de A Coruña, Cambre, Culleredo y Oleiros.