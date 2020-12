O BNG alertou na pasada sesión plenaria sobre "podas agresivas" no arboredo. Os nacionalistas denunciaron a poda a "que foi sometido o carballo americano" ubicado nas instalacións do Servizo de Obra na feira. "En lugar de realizarse unha poda, levouse a cabo unha desmouca, unha mutilación que levará esta árbore casi centenaria a secar ou, no mellor dos casos, a botar múltiples polas febles que o deixarán ao borde da morte", alerta a formación. Denuncian tamén que cortouse un juniperus na mesma zona "sen motivo aparente".

A voceira nacionalista, Amelia Sánchez, solicitou que se consulte a especialistas na materia antes de realizar estas podas, que "teñen levado árbores case senlleiras á súa desaparición". "Trátase dunha práctica habitual no Concello, por estas épocas realízanse labores que debían ser de mantenemento e acaban pola morte das especies afectadas", lamentou.