El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, presentó hoy las bases del plan de usos de As Torres de Meirás, un documento que, espera, sirva de "punto de partida" para diseñar en común el futuro del pazo, recuperado de forma provisional para el patrimonio público tras permanecer 82 años en manos de los Franco. El representante autonómico apeló constantemente al consenso y la participación durante la rueda de prensa, aunque presentó en solitario estas bases que espera sirvan de fundamento a los futuros usos de Meirás. Román Rodríguez defendió también que el nuevo relato debe ofrecer la memoria "completa" del pazo, pero eligió como escenario de su comparecencia la casa museo de Emilia Pardo Bazán, la intelectual y "pionera del feminismo" que, recalcó, debe recuperar el "lugar que merece" en esa edificación, entre castillo y pazo, que la escritora erigió en Sada. "En Galicia nos interesa hablar más de As Torres de doña Emilia que del pazo de Franco", defendió el conselleiro.

Román Rodríguez planteó cuatro líneas de acción en el pazo de Meirás. En primer lugar, la redacción de un plan museológico que reivindique a Pardo Bazán y promocione la cultura, la igualdad y los "valores democráticos frente a los ejercidos por Franco durante la dictadura". La segunda línea que plantea es el diseño de un plan de creación cultural y artística que incluya, entre otras acciones, residencias literarias para creadores. En tercer lugar, acciones de emprendimiento e investigación que promuevan la igualdad y "hagan justicia a la apuesta por la libertad de doña Emilia". Y en cuarto lugar, y ya fuera del pazo, un "jardín de la libertad" que sierva como "espacio para la memoria y la reflexión sobre la dictadura, el papel de las mujeres durante este período histórico e en la actual democracia" y "como recuerdo y reparación de las personas represaliadas y perseguidas por el totalitarismo y la intolerancia".

El conselleiro insistió en su comparecencia en que la Xunta no pretende "blanquear" el franquismo ni "ocultar" la dictadura. "Queremos convertir As Torres en un lugar que ponga en valor a Emilia Pardo Bazán sin olvidar su pasado como residencia del dictador. No queremos que sea el pazo de Franco, queremos que sea el pazo de Emilia". A preguntas de los periodistas sobre la descompensación a la que, a primera vista, incurre este documento entre los usos vinculados a Pardo Bazán y a los dirigidos a la recuperación de la memoria histórica, Rodríguez insistió en que "no es una cuestión de porcentajes" y recalcó que el pazo de Meirás contará la "historia completa", con sus "luces y sombras". "No se puede obviar la historia del recinto. Se trata de decir toda la verdad, desde el principio hasta el final, pero hay que diferenciar entre la persona que lo construyó de la que lo ocupó de forma ilegal", defendió.

El responsable autonómico hizo hincapié también en la necesidad de consensuar los usos y recalcó que las bases son un "documento vivo", sujeto a cambios y aportaciones. "Queremos que sirvan para abrir el debate" y que haya un "intercambio de propuestas que hagan de Meirás un lugar para la ciudadanía", sostuvo Rodríguez. El hecho de presentar estas bases en solitario no ayuda al consenso, opinan los grupos de la oposición, BNG y PSOE, que se abstuvieron en el Parlamento en la propuesta de PP de pedir la transferencia de la gestión del pazo de Meirás tras rechazar los populares las enmiendas dirigidas a crear una comisión o una mesa de debate para consensuar los usos y contenidos entre las distintas administraciones, entidades culturales y de la memoria histórica e investigadores que participaron en el proceso que culminó con la sentencia de primera instancia que ordena la devolución de As Torres.

La Xunta presentará el próximo miércoles el documento en la comisión de seguimiento que abordará el futuro de As Torres, y de la que formarán parte también el Gobierno central, la Diputación y el Concello de Sada. La decisión del Gobierno autonómico de presentar estas bases del plan de usos antes de la constitución de la comisión de seguimiento ha recibido ya las primeras críticas del resto de administraciones que deberán participar en este proyecto. "Nos sorprende que la Xunta presente públicamente unas bases para un plan de usos sin contar previamente con la opinión de las distintas instituciones y colectivos implicados en el proceso", apuntó horas después el responsable del área de Patrimonio de la Diputación, Xosé Luís Penas, que recordó que la recuperación, aún provisional, del pazo de Meirás fue posible gracias al "trabajo colectivo". El diputado se manifestó en la misma línea que la Xunta Pro Devolución do Pazo de Meirás (el ente impulsado por la Diputación que aglutina a concellos, colectivos culturales y de la memoria, universidades e investigadores y al que se debe el primer informe histórico jurídico sobre las posibles vías de recuperar el inmueble), que solicitó ya hace semanas un debate plural para establecer los nuevos usos.

El responsable provincial de Patrimonio cuestionó también el papel preponderante que la Xunta quiere dar a Emilia Pardo Bazán: "A nuestro modo de ver, se tiene que mostrar necesariamente la historia del expolio franquista y también ser un centro de recuperación de la memoria histórica, social y política de nuestra historia y, concretamente, de las víctimas del franquismo, que tienen que ser homenajeadas y recordadas". El resto de administraciones se pronunciaron en una línea muy similar hace unos días, tras la primera reunión para abordar el futuro del pazo en vísperas de su entrega. La vicepresidente primera, Carmen Calvo, el alcalde de Sada, Benito Portela, y el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, coincidieron con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo en que As Torres deben servir para dar a conocer el legado de Pardo Bazán, pero hicieron hincapié en la importancia de los usos de recuperación de la memoria histórica.

Investigadores como Carlos Babío, coautor de Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio y nieto de una mujer que fue expulsada de su casa para ampliar la finca del pazo, no oculta su indignación por una propuesta con la que, sospecha, el Gobierno gallego pretende realmente borrar del relato "el expolio franquista". "Feijóo antes decía que no era un pazo, que era una torre y ahora dice que es un faro", ironizó. Este investigador, que dedicó años a revisar los archivos de las distintas administraciones, defendió que es imposible excluir la figura de Pardo Bazán del pazo, dado que es su "obra arquitectónica", pero incidió en que el hecho de reivindicar su figura no debe ser "excusa" para "excluir la memoria democrática". "Cuando Emilia Pardo Bazán no existían estos muros, estas garitas", defendió ayer ante las puertas del pazo. Babío lamentó además que las distintas administraciones que deben marcar la hoja de ruta en Meirás pretendan "obviar ahora la participación civil". "Este proceso siempre fue participado", incidió.