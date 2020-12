El BNG de Arteixo exige al Gobierno local que abra de “modo urgente” el plazo para que las entidades culturales del municipio soliciten las ayudas anuales. “Si el Concello no saca las ayudas ya, las entidades culturales de Arteixo no recibirán las ayudas para la realización de actividades en 2020 por el simple hecho de que el Gobierno del PP decidió no abrir el plazo para no ayudarles con las actividades que desarrollaron este año”, señala la formación nacionalista.

El grupo del BNG advierte que las entidades culturales realizan actos y eventos “contando” con estas ayudas. “Es un engaño que ahora no se inicie el proceso de solicitudes”, advierten los nacionalistas sobre esta situación.