Corazón de Nai, de Eva Castro Outeiriño, obtivo o primer premio ao mellor microrrelato no certame. Este concurso ten como obxectivo fomentar a creación literaria na modalidade de narrativa, así como dar a coñecer a figura de Ricardo Carvalho Calero, autor homenaxeado no Día das Letras Galegas 2020. O xurado do certame, formado por Mercedes Leobalde García, Vanesa Santiago Vázquez, Montserrat Pena Presas e Ainara Izaskun González Moreno, emitiu por unanimidade o veredicto, após unha laboriosa deliberación debido á alta calidade e ao nivel de creatividade dos traballos presentados.

O Concello destaca a "grande orixinalidade" dos microrrelatos presentados. Todos os textos que concorreron foron escritos por persoas de máis de 18 anos e, por conseguinte, pertencen á derradeira categoría. As dirixidas a menores de 13 anos e mozos de 13 a 17 anos quedaron desertas.