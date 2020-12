El PP de Sada defiende que el informe redactado por el arquitecto municipal sobre el derribo de El Náutico abre la puerta a la legalización parcial de este edificio, cuya licencia fue anulada de forma definitiva en 1999. Los populares llaman la atención sobre una de las conclusiones del técnico, que dice textualmente que “a día de hoy no resulta posible afirmar que no exista una alternativa a la demolición integral”.

Aunque los dos informes avalan la demolición que plantea el Ejecutivo que consideran que se ajusta a la normativa y a las previsiones de la ley de suelo, las Directrices de Ordenación do Territorio o del Plan do Litoral, el arquitecto no descarta que pueda haber opciones que no impliquen su derribo total. Los populares, que impugnaron el acuerdo del 20 de julio de abrir una consulta pública para los usos del solar una vez demolido el Náutico, consideran que el informe de Urbanismo corrobora que el derribo es una decisión “política”.

La formación incide además en que los informes de confirman que no procede el estudio de detalle para la reordenación del borde litoral al que apela el acuerdo plenario del 20 de julio. Y es que como informó este diario, los técnicos consideran que no es la figura adecuada y que lo que procede es un plan especial de protección. Apunta también el PP que el área de piscinas descubiertas que recoge el acuerdo tampoco sería viable sin la redacción del plan especial y que, según el arquitecto, requeriría una modificación del plan general.

El pleno dejó el asunto sobre la mesa por sorpresa tras alegar el alcalde, Benito Portela, que no había transcurrido el plazo legal para elevarlo a pleno.