El Puerto apoya la supresión del peaje de Pastoriza y la ejecución de la cuarta ronda

La Autoridad Portuaria de A Coruña, organismo para el que se diseñan los accesos al puerto exterior de Langosteira, apoya la iniciativa del Gobierno local de Arteixo de que se elimine el peaje de Pastoriza en la autopista autonómica AG-55, pero también la construcción de la cuarta ronda, a la que se opone el Concello. Así lo manifestó ayer el presidente del organismo, Martín Fernández Prado, a preguntas de los periodistas, un día después de conocerse la sentencia en la que la Audiencia Nacional desestima el recurso presentado por el Concello de Arteixo para intentar lograr la eliminación del pago en la autopista. El presidente portuario afirmó que se trata de dos iniciativas que son “favorables” para la dársena y que luchará por “ambas desde el Puerto”.

“Creemos que las dos son bienvenidas, tanto la posibilidad de la eliminación del peaje como la posibilidad de mejorar a través de una cuarta ronda la salida del puerto exterior. Todas son soluciones que creemos que son favorables y evidentemente no son incompatibles”, afirmó Fernández Prado. El anterior presidente del organismo, Enrique Losada (dejó hace unos días el cargo), no se había pronunciado sobre el conflicto del peaje.

Otra de las personas que se pronunció ayer, tras el fallo judicial, fue la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, que reiteró que defiende la construcción de la cuarta ronda. “Seguimos apostando, como ya hicimos en su momento, por la cuarta ronda, además lo dijimos acompañados de una representación importante de empresarios y la federación de vecinos”, aseguró.

El año pasado, solo tres días después de que la Xunta se sumase al Concello de Arteixo en su rechazo a la construcción de la cuarta ronda, la vía prevista para unir la actual autovía del puerto exterior con la tercera ronda, la alcaldesa coruñesa salió en defensa de este proyecto respaldada por los responsables de los polígonos empresariales de Agrela, Pocomaco y Vío, y por la Federación de Asociaciones de Vecinos de A Coruña y el Área Metropolitana.

El regidor de Arteixo, Carlos Calvelo, señaló que “lo más probable” es que el Concello presente “un recurso de casación” ante el Tribunal Supremo. “Si no admiten, iremos a los tribunales europeos. No vamos a parar. Si no admiten el recurso, vamos a ir a Europa”, afirmó Calvelo. El alcalde explica que en los próximos días mantendrá una reunión con los abogados para estudiar el fallo emitido por la Audiencia Nacional. También indicó que el Concello solicitará el acceso completo al expediente completo de la autovía del puerto exterior para preparar una posible denuncia sobre los “carriles de la vergüenza”, el enlace de la AG-55 con el actual acceso a Langosteira. El Concello denuncia desde hace años que esta parte de la infraestructura quedará inutilizada si se hace la cuarta ronda.

El diputado autonómico socialista Martín Seco, el primero en proponer, en 2014, la supresión del peaje de Pastoriza en vez de la construcción de la cuarta ronda, critica la estrategia del alcalde de Arteixo. “Fueron muchas las ocasiones en las que le pedí a Carlos Calvelo que no judicializara el tema y buscase sentar a las administraciones afectadas para una solución pactada, pero Calvelo prefirió confrontar con malas formas y judicializar la decisión, rompiendo cualquier vía de diálogo”, declara el diputado.

El portavoz del PSOE de Arteixo, Simón López, reclama una convocatoria de una reunión de todos los grupos para “consensuar las siguientes actuaciones tras la última decisión” de la Audiencia Nacional. También afirma que el PSOE arteixano defenderá “siempre los intereses de los vecinos” y “reclamará a quien haga falta la eliminación del peaje por injusta”, aunque recuerda que el PP el partido que aprobó el pago.

Martín Fernández Prado - Presidente de la Autoridad Portuaria

“Lucharemos por ambas desde el Puerto. Son soluciones favorables”

“Las dos son bienvenidas, tanto la posibilidad de la eliminación del peaje como la de mejorar a través de una cuarta ronda la salida del puerto exterior. Todos son soluciones que son favorables y no son incompatibles. Lucharemos por ambas desde el Puerto”.

Inés Rey - Alcaldesa de A Coruña

“Seguimos apostando, como ya hicimos, por la cuarta ronda”

“Nosotros seguimos apostando, como ya hicimos en su momento, por la cuarta ronda, además lo dijimos acompañados de una representación importante de empresarios y la federación de vecinos. Vamos a seguir apostando por la cuarta ronda”.

Carlos Calvelo - Alcalde de Arteixo

“No vamos a parar. Si no admiten el recurso, vamos a ir a Europa”

“Me voy a reunir los letrados para estudiar la sentencia. Lo más probable es que presentemos un recurso de casación. Si no admiten, iremos a los tribunales europeos. No vamos a parar. Si no admiten el recurso, vamos a ir a Europa”.

Martín Seco - Diputado autonómico del PSOE

“Calvelo prefirió confrontar con malas formas y judicializar”

“Fueron muchas las ocasiones en las que le pedí a Carlos Calvelo que no judicializara el tema y buscase sentar a las administraciones afectadas para una solución pactada, pero Calvelo prefirió confrontar con malas formas , rompiendo cualquier vía de diálogo”.

Simón López - Portavoz del PSOE de Arteixo

“Los pasos dados contaron con un amplio respaldo hasta ahora”

“La liberación del peaje de la autopista AG-55 es algo en lo que estamos de acuerdo todos los grupos políticos de Arteixo y los pasos dados hasta ahora contaron con un amplio respaldo en pleno. Nos gustaría que se mantenda esa línea”.