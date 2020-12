El 29 de diciembre de 2017 el entonces Ministerio de Medio Ambiente publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución en la que acordó requerir más estudios al proyecto del enlace de Meicende, que está promovido por la Dirección General de Carreteras, debido a su impacto en el entorno. Desde entonces no ha habido ningún avance público en la tramitación de este expediente de evaluación ambiental, paso previo a la aprobación del proyecto y la ejecución de las obras. Esta conexión, que ha sido demandada por el Concello de Arteixo y que permitiría que los usuarios de la carretera de Pastoriza y Meicende (AC-415) se pudiesen incorporar a la autovía de acceso a Langosteira (AC-15) sigue sin pasar de primera.

El Ministerio de Transportes (antes denominado Fomento) aseguraba hace casi dos años, a consulta de este diario, que debe “adaptar el proyecto a la nueva normativa” (Ley de Carreteras de 2015 y la norma de trazado de 2016) y que “es preciso reiniciar los trámites ambientales” (después de que el Ministerio de Medio Ambiente acordase que el proyecto debía someterse al trámite de evaluación de impacto ambiental ordinario, es decir, que hacen falta más análisis sobre el impacto de la infraestructura).

El departamento estatal achacaba la decisión de tener que reiniciar la tramitación a que en 2017 el Ministerio de Medio Ambiente (ahora Ministerio de Transición Ecológica) exigió el “procedimiento ambiental ordinario” para este proyecto.

El entonces Ministerio de Medio Ambiente (hoy Transición Ecológica) informó a Carreteras que una vez recibida la documentación para realizar la declaración de impacto ambiental el trámite se realizaría en un plazo de cuatro meses.

El enlace de Meicende es una petición por la que pelea el Concello de Arteixo desde 2011, cuando remitió la solicitud a Fomento para que lo incluyese en el proyecto del acceso al puerto exterior de punta Langosteira. Fue el Ayuntamiento el que lo tuvo que pedir porque el departamento estatal lo eliminó de su propuesta inicial en 2007.

Todos los grupos políticos de la Corporación municipal de Arteixo que estuvieron presentes en el pleno municipal de noviembre (PP, PSOE y BNG) aprobaron una moción de los populares en la que el Concello insta al Gobierno central a incluir una partida de tres millones de euros en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 para sufragar la construcción y finalización de los trámites del enlace de Meicende.

“Lo único que tiene que hacer el Ministerio es aprobar el proyecto y presupuestarlo y licitarlo. ¡Cómo de repente el partido socialista lo elimina de presupuestos! ¿Por qué? Por una venganza al Concello de Arteixo, por defender sus derechos en defender la eliminación del peaje de Pastoriza”, relató el alcalde, Carlos Calvelo, en la sesión de noviembre. Recordó que el proyecto ya está redactado y “los estudios hechos, las expropiaciones realizadas, ya se habló con los propietarios”.

Los socialistas arteixanos también votaron a favor de la moción de los populares. Su portavoz, Simón López, matizó que “el PP fue el que privatizó y puso las cabinas de peaje para comunicar A Coruña con Carballo. Es por lo tanto el PP culpable de esta situación”.

El portavoz del BNG, Xurxo Couto, indicó, tras ser criticado por Calvelo al no incluir el enlace en sus enmiendas a los presupuestos, que “no solo hay ese problema en Arteixo” y que hay “muchas inversiones que pueden venir”. El edil afirmó que las alegaciones del PP y BNG son complementarias. “Tu actitud no es buena. El enfrentamiento que estás provocando ahora no lleva a nada”, señaló. El edil no adscrito no estuvo en la sesión.