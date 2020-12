El presupuesto de Oleiros para 2021 se aprobó ayer de forma definitiva después de que se inadmitieran dos de las tres alegaciones presentadas y se rechazara la tercera. A propuesta de Intervención, se rechazó tramitar los escritos presentados por el PP y el sindicato USO y el Gobierno local rechazó la alegación del PSOE. Las cuentas para 2021 quedaron, por tanto, aprobadas en el pleno de ayer, en el que también se dio luz verde, por unanimidad, al gasto para la convocatoria del PEL-Reactiva por el trámite de subvenciones anticipadas y se aprobó definitivamente el Estudio de Detalle de la manzana RP-13 del Plan Parcial Sector SUD-11 Dorneda Campo de Golf de Xaz, que salió adelante con el voto a favor del Gobierno local y Ciudadanos y la abstención del resto.

Las cuentas para el próximo ejercicio, que ascenderán a 12,8 millones de euros, se aprobaron con el voto a favor del Ejecutivo municipal, la abstención de BNG y Ciudadanos y el voto en contra del PP y el PSOE. Las alegaciones de PP y USO se inadmitieron por no ajustarse a los tres supuestos que prevé la ley para alegar y la del PSOE salió rechazada. Los socialistas criticó que la oposición no pueda tener acceso a las cuentas del Consorcio As Mariñas, cuando están vinculadas a las oleirenses.

El PSOE reclamó además exigir a la Xunta que repare la obra del puerto de Mera, donde hay grietas. El Concello afirma que ya lo había pedido, también para Santa Cruz.