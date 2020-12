En las redes sociales se felicitaba ayer a los autores de una fotografía con un supuesto montaje de una imagen de una obra al lado de la Fuente de las Cuatro Estaciones de O Pasatempo, por ser el Día de los Inocentes. Pero no había montaje, la fotografía era real y ya ha levantado polémica, con las críticas de la Asociación de Amigos do Parque do Pasatempo y del BNG porque el Concello construyó una pista de salto a poco más de cuatro metros de la fuente y en un entorno protegido.

La Asociación de Amigos do Parque do Pasatempo de Betanzos ha declarado que ahora mismo no tiene “constancia” de que esta obra cuente con la autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta, al ser una actuación en el entorno protegido del parque, que es Bien de Interés Cultural (BIC). Precisan que están de acuerdo en que se ejecute un equipamiento de este tipo, para la práctica deportiva, pero el lugar que se ha escogido tan “inapropiado” demuestra “muy poca sensibilidad”.

La entidad afirma es muy “sorprendente” porque al margen de que sea legal o no revela que el propio Concello “sigue sin ver O Pasatempo y sus elementos como historia de Betanzos, de los betanceiros” y que es algo que hay que proteger “por encima de extravagancias.

El Gobierno municipal, según declaraciones del concejal de Deportes, Urbanismo y Patrimonio Andrés Hermida, tras ser preguntado sobre si esta pista de salto tenía licencia y permiso de Patrimonio, explicó que es una “actuación provisional” realizada a petición del Club de Atletismo (este periódico intentó ayer ponerse en contacto con el presidente sin éxito) para ser usada por los niños. Insistió en que “no es ninguna ejecución definitiva” porque el conjunto “está sometido al proyecto de recuperación del Pasatempo.

Hermida agregó que en 2008 se realizó una obra de desmonte, drenaje y relleno de jabre (arena) en esta zona y junto a la propia fuente y el trabajo realizado “solo se corresponde a una acción en la superficie del relleno de jabre para acondicionar la pista de salto”.

El grupo municipal del BNG, que hace unos días había preguntado al Ejecutivo por unas zanjas que se estaban abriendo en esta zona, cuestionó ayer que el Gobierno local construyese esta pista de salto de longitud al lado de la fuente y dentro del ámbito de protección arqueológica del BIC de O Pasatempo (la fuente está incluida en el entorno protegido). Ahora las zanjas ya son una pista finalizada con bordillo de hormigón pegada a un monumento con máxima protección, una obra “cuestionable” desde el punto de vista del patrimonio” y de la “estética”, en lugar de “dignificar” el entorno de la fuente, al contrario, “degradando aún más” la zona, amontonado colectores de barco y vallas al lado. Resalta además el “lamentable” estado de la fuente, pendiente de restaurar.