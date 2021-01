El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, utilizó hoy su intervención en la emisora Cope para salir al paso de las críticas que ha suscitado su decisión de demoler la casa Carnicero. El regidor defendió que actuó movido por razones de "seguridad", dado que la vivienda modernista presentaba un estado muy precario desde el incendio que sufrió hace seis meses. "La autoridad en Oleiros soy yo y si la casa se cae, la responsabilidad sería mía", defendió. Seoane subrayó que no era una vivienda, sino solo "ruinas" y afirmó que la demolición contaba con los informes favorables de los técnicos municipales.

El mandatario cargó contra la Dirección Xeral de Patrimonio, que ha abierto una investigación para depurar responsabilidades por la demolición de esta vivienda catalogada sin su autorización. Para García Seoane, el organismo dependiente de la Consellería de Cultura hace "politiqueo" con este asunto. "Clases a mí, ninguna; soy una de las personas de España que más patrimonio ha recuperado", afirmó ante los micrófonos de la emisora privada y recordó que en sus sucesivos mandatos rescató una veintena de edificaciones singulares, que estaban en manos privadas y que ahora dan servicio a los vecinos.

Seoane se mostró sorprendido por el hecho de que hubiese medios de prensa en el momento del derribo dado que, argumentó, era el día de Fin de Año y no había periódico al día siguiente.

El alcalde oleirense no aclaró los motivos por los que el Concello no actuó antes para frenar el deterioro de la casa Carnicero, catalogada en 2009 y que agonizaba desde hace años a pie de la ría de O Burgo, encajonada entre modernas edificaciones y el puente de A Pasaxe. El regidor insistió nuevamente en que negociaba su cesión con los propietarios, que no podían asumir su rehabilitación, y alegó que los trámites se demoraron más de lo previsto porque hubo que recurrir a los juzgados porque "algunas personas tenían que ser autorizadas". Cuando ya estaban a punto de cerrar el acuerdo, apuntó, la casa sufrió un incendio. "Se incendió por los okupas y el temporal terminó de arruinarla", incidió y reiteró que, de no haber procedido al derribo, recaería sobre él la responsabilidad de un accidente derivado de algún desprendimiento.