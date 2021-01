El Concello de Cambre reclama que se amplíe la superficie del término municipal incluida en la fase II del Plan de Aislamiento Acústico que prevé la propuesta de modificación de la huella sonora del aeropuerto de Alvedro presentada y expuesta al público por la Dirección General de Aviación Civil. El Ayuntamiento, en sus alegaciones al proyecto, pretende que se incluya una superficie que abarca 652 viviendas situadas en O Graxal en la fase que garantizaría su insonorización, “a fin de que realmente sí pueda preverse su ejecución por AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), dado que la propuesta actual del organismo estatal no asegura las obras para paliar el impacto acústico en estos inmuebles.

Cambre demanda también en sus alegaciones que se amplíe el ámbito total del Plan de Aislamiento Acústico, “teniendo en cuenta que el ruido calculado por el modelo de isófonas en un suelo urbano totalmente edificado puede no presentar la realidad acústica al no tener en cuenta consideraciones importantes para su definición como: clima, edificación, pavimentación existente o viento”, detalla en sus alegaciones. Estas viviendas suponen el 40% de las afectadas por la afección acústica del aeropuerto. El documento elaborado por el departamento cambrés de Urbanismo, y registrado como alegación el pasado 17 de diciembre, apunta que “el propio documento [la propuesta de huella sonora] reconoce ciertas deficiencias en el método de cálculo de las envolventes que dan lugar a la delimitación de las servidumbres acústicas”.

El informe cambrés señala también que el documento de Aviación Civil “recoge un total de 4.792 viviendas expuestas, de las cuales 2.916 no están incluidas en el actual Plan de Aislamiento Acústico vigente” y que la población afectada se eleva de 6.189 a 9.977 vecinos con la actualización. Apunta que “en ambos casos no aparecen las cifras desagregadas por municipios, por lo que no se puede saber, desde el documento, cuántas viviendas y qué población de Cambre es la afectada por la servidumbre acústica”.

El Ayuntamiento demanda como tercera alegación a la propuesta estatal que se tenga en cuenta que un suelo calificado como urbano no consolidado en O Graxal, donde se sitúan las casas Bailly, “va a ser objeto de una modificación puntual de las normas subsidiarias para, a través de su conversión en suelo urbanizable, realizar su gestión urbanística”. Se refiere al desarrollo de un área residencial y comercial en el entorno de las viviendas modernistas.

Ampliación de plazos

Dos de los tres procedimientos que se tramitan al tiempo para el aeropuerto de Alvedro han visto ampliados sus plazos de exposición al público y presentación de alegaciones. El periodo para reclamar al trámite de expropiaciones para ampliar la franja de pista del aeródromo se ha ampliado hasta el día 14 de enero. En cuanto al plazo de alegaciones para la huella sonora, que finalizaba el 28 de diciembre, fue ampliado por Aviación Civil hasta el próximo día 29 de este mes.