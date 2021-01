El Concello programa actividades para jóvenes de 14 a 30 años este mes en las Casas da Mocidade de Santa Cruz y de As Pedras. Comienzan hoy con Repostería con Martartas de 17.00 a 19.00 horas en As Pedras, con cinco plazas disponibles. Los días 15 y 22 habrá un curso de iniciación al billar de 18.00 a 20.00 en Portaberta, también con cinco plazas. Los días 15 y 20 se ofrece iniciación a la magia en As Pedras, de 18.00 a 20.00h., con cinco plazas.

El día 23 habrá un taller de cocina vegetariana con cinco plazas en Portaberta, de 18.00 a 20.00 h. Habrá un torneo de futbolín en Portaberta, para el que se recibirán inscripciones hasta el día 20. Un curso de primeros auxilios será la única actividad con diez plazas. Tendrá 20 horas de duración, en los días 30 de este mes y 6, 13 y 20 de febrero. Los interesados pueden contactar con pix.portaberta@gmail.com y pix.aspedras@gmail.com.