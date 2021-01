Alumnos do colexio de Infantil e Primaria de O Mosteirón de Sada elaboraron postais e marcapáxinas nas que homenaxean a Isaac Díaz Pardo pola conmemoración do centenario do seu nacemento. Inspirándose na súa figura e nalgúns dos seus cadros e debuxos máis coñecidos, os rapaces fixeron uns traballos que ademáis regalaron: unha partida foi para a Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo, que agradeceu este agasallo e que aproveitou para repartir entre as persoas que asistiron ao acto de presentación do último número da súa revista Areal, dándolle así máis difusión a este extraordinario traballo.