El Concello de Cambre publicó ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG) que el pleno aprobó definitivamente en marzo de 2010, hace once años, el plan de sectorización de suelo apto para urbanizar, residencial denso SAU RD 2 situado en Castrobó-Os Campós. Es un instrumento para urbanizar unos suelos vacantes, con cultivos y pastos, entre Xanfabada, el río Valiños, Sigrás de Abaixo y Anceis, para poder construir viviendas de bajo y una planta, con una densidad de 25 viviendas por hectárea.

El Ayuntamiento informa en el DOG que publica ahora una aprobación del año 2010 para cumplir un artículo de la Lei do Solo de Galicia, el 82.2 que dice que para que un instrumento de planeamiento urbanístico tenga vigencia tiene que publicarse “en el plazo de un mes desde su adopción” en el DOGA, y debe indicarse también “la referencia a la dirección electrónica en la que figurará el contenido íntegro del plan a disposición del público”.

El Concello, en el anuncio del DOG de ayer, señala que el “contenido íntegro” de este plan “está a disposición de cualquier interesado en www.cambre.es”, pero ayer a última hora de la tarde no figuraba en la web municipal este plan de sectorización.

En este anuncio el Gobierno local también afirma que publica este plan de hace once años para cumplir con otro artículo de la Lei do Solo, el 88.1 que obliga a que estos instrumentos de planeamiento aprobados definitivamente y publicados en el DOG se inscriban en el Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia. Actualmente, este sector SAU RD-2 de Castrobó-Os Campóns no figura en este registro.