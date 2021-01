La Policía Local de Cambre interpuso, desde el mes de noviembre, unas setenta multas por incumplimientos de la normativa sanitaria por el COVID-19. Según informan desde el Concello en un comunicado remitido a los medios, la cifra se corresponde con las sanciones puestas entre el 7 de noviembre —cuando se decretó el cierre perimetral conjunto del que, hasta ahora, formaba parte Cambre— y ayer, miércoles 13 de enero.

La mayoría de multas se interpusieron a particulares por saltarse el toque de queda, traspasar el cierre perimetral, por no llevar puesta la mascarilla o por superar el número máximo de personas en reuniones de no convivientes, informa la Policía Local de Cambre.

Entre el 23 de diciembre de 2020 y ayer, los agentes municipales denunciaron a unas diez personas por no portar la mascarilla y a otras cuatro por no respetar la restricción de la movilidad nocturna sin justificación. La Policía Local registró otra decena de denuncias en reuniones en las que se rebasó el número máximo de personas no convivientes.

El alcalde, Óscar García Patiño, alabó ayer “la excelente labor realizada por los agentes municipales desde el inicio de la pandemia”. El regidor apuntó que la intención del Concello de continuar “trabajando para garantizar que se cumplan las medidas del COVID-19” y pidió la colaboración de la ciudadanía para respetar las directrices y recomendaciones “y reducir el riesgo de contagio”.

Plenos y comisiones

El Gobierno local informó también ayer que ante la evolución de la situación epidemiológica del COVID-19, los plenos y las comisiones empezarán a realizarse de forma telemática con el fin de reducir el riesgo de contagio.