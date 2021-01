Cálido, un macho castrado de ocho años, fue vendido por una vecina de Oleiros en junio de 2019, por razones económicas, a una aficionada a la equitación de A Coruña por 5.000 euros. Al poco tiempo quiso deshacer la venta porque pensaba que al animal le costaban algunos movimientos de los flancos traseros, pero la vendedora se negó así que intentó que un tercero se lo comprase. El interesado le hizo pasar un reconocimiento médico y el veterinario determinó que tenía un “fragmento no consolidado” en la pezuña de una pata trasera aunque no presentaba ningún síntoma por lo que podía dedicarse para el paseo, aunque no para la práctica deportiva. Ante este diagnóstico el potencial comprador se echó atrás y la coruñesa presentó demanda por “vicios ocultos” en el animal.

Antes del juicio verbal la compradora envió por burofax a la antigua propietaria del caballo un escrito con el diagnóstico veterinario y le reclamó los 5.000 euros pagados más el coste de mantenimiento del animal de ese tiempo, a razón de diez euros al día. La vendedora se opuso, alegó que ya le había ofrecido hacerle un reconocimiento veterinario antes de la compra y lo rechazó y subrayó que el animal era apto para el deporte y el paseo.

El juicio terminó con una sentencia del Juzgado de Primera Instancia Número 11 de A Coruña que en junio del año pasado desestimó la demanda de la compradora, pero ésta apeló y la Audiencia Provincial acaba de confirmar el primer fallo. En esta ratificación tuvo peso el hecho de que al mes siguiente de comprar el caballo, la coruñesa lo prestó para participar en el XX Campeonato Gallego de Doma Clásica, y Cálido quedó subcampeón. En la sentencia se dice que quedó probado que se adquirió el equino para el disfrute personal y para la práctica de un deporte no profesional. Además no quedó probado que el defecto en la pata del animal llegase a comprometer su movilidad en el futuro.

En la apelación la compradora recurrió que se le impusiesen las costas. La Audiencia, tras analizar la prueba practicada en el juicio verbal, y “haciendo una nueva valoración de la misma”, cree que la demanda “debió estimarse” o en su defecto había dudas de hecho y de derecho que justificaban no imponer las costas, El magistrado indicó que no se apeló la desestimación de la demanda, sí las costas, por lo que no puede decir si la desestimación fue correcta o no, no puede valorar de nuevo la prueba.