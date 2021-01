Alternativa dos Veciños de Cambre denuncia que el gobierno local de Cambre ha dejado “muchas partidas presupuestarias comprometidas y no ejecutadas en el transcurso del año 2019”, cuyas cuentas se aprobaron este miércoles en un pleno extraordinario. La formación apunta que “las cuentas parecen arrojar datos positivos, pero lo cierto es que un porcentaje de las partidas económicas no fueron ejecutadas”, entre las que destaca “alcantarillado, pavimentación, alumbrado público o programas de juventud”. “Para otras acciones no se cumple el importe comprometido. Así es sencillo ahorrar”, critica, en referencia al superávit.

Alternativa advierte también de que en el documento figuran 657.000 euros de facturas pendientes de pago. “Ante esto nos preguntamos de cuándo son, por qué no han sido pagadas y quiénes son las víctimas de esta nefasta gestión”, apunta el grupo y asegura que el Gobierno local no respondió a estas preguntas.