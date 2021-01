Mientras el mundo entero se afana en vacunar a más población para combatir el COVID, en las parroquias de Chamín y Sorrizo, en Arteixo, también se enfrentan a su particular plaga: la polilla guatemalteca. La Consellería de Medio Rural anunciaba hace poco más de una semana la prohibición de plantar patatas al ser considerada esta zona como infestada. Ahora los vecinos asumen la noticia, aunque no les coge por sorpresa porque son conscientes de que viven al lado de un foco declarado desde finales del año 2019: A Laracha. De hecho, en el caso de Sorrizo ya era zona tampón, es decir, ya se realizaba una especial vigilancia por si detectaba la expansión de la temida polilla, lo cual se ha hecho realidad ahora.

Una de las afectadas es Celsa Labrador, que vive en Chamín do Medio y que no recuerda nada parecido. “Plantamos patatas toda la vida y nunca se vio nada igual. No se recuerda en la vida”, asegura. Ahora no podrá cultivarlas en un plazo mínimo de dos años. Este es el plazo establecido por el Gobierno gallego para evitar la expansión de la plaga de la patata. Hace unas semanas la Xunta detectó este organismo en unas muestran obtenidas en varias trampas de campo y de explotaciones de Sorrizo y de Chamín, lo que hizo saltar todas las alarmas y que Medio Rural acordase incrementar las restricciones para intentar erradicar esta polilla.

Celsa plantaba patatas para autoabastecerse y para dárselas a sus hijos, pero ahora ya no podrá. Relata que vio en la “televisión” y en el “periódico” la noticia de que ya no se puede plantar más. También lo comentó con los vecinos, que no daban crédito. “Queríamos plantar, pero vimos esto y no”, explica esta vecina de Chamín. También detalla que ya le quedan pocas patatas y que las estaba aprovechando.

Sobre si la prohibición le ha cogido por sorpresa, Celsa afirma que ya contaba con que se hiciese efectiva el “año pasado” cuando se declaró zona infestada parte de A Laracha, Carballo y Sorrizo y Monteagudo quedasen marcadas como zonas tampón (de especial vigilancia). Pero al final tardó un poco más.

En su caso, indica que nadie de la Consellería de Medio Rural se puso en contacto con ella por este plaga, aunque sí ha visto que lo han hecho con vecinos, a los que se les han llevado patatas.

Medio Rural publicó el día 15 de enero en el Diario Oficial de Galicia una resolución por la que decide ampliar las zonas plagadas por la existencia de la plaga a las parroquias de Sorrizo y Chamín. Ante esta nueva declaración de la infección, la Xunta da un plazo de 20 días hábiles a los agricultores afectados en Arteixo para presentar una declaración de las existencias de patata almacenada para que los servicios oficiales procedan a su retirada y destrucción. Tras su eliminación, deberán proceder a desinfectar el suelo, las paredes y el techo de la zona de almacenamiento. Además, pasan a considerarse como zonas tampón las parroquias colindantes de Barrañán y Armentón.