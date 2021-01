La Consellería de Medio Ambiente ha abierto un segundo plazo de información pública del proyecto de instalación de una gasolinera en el lugar de Serra, en A Chaburra, en Sada, después de que finalizase el primero el pasado 13 de enero y constatase, tras las alegaciones recibidas en ese período, de que la documentación expuesta estaba incompleta. Faltaba, por ejemplo, el documento técnico de accesos, así como el estudio geotécnico. Esta instalación está colindante con varias casas.

Esta nueva documentación ya está ahora disponible en la web de Medio Ambiente para ser consultada y la Xunta abrió el pasado día 22 un segundo plazo para que cualquiera pueda verla y presentar alegaciones de nuevo si lo considera oportuno, hasta el 11 de febrero.

En el documento se señala que la gasolinera está a más de cien metros del río Fontoira por lo que no necesita permiso de Augas.

La sociedad Plenoil SL, con sede en Madrid, solicitó construir una estación de servicio desatendida (autoservicio) solo para gasóleo A y gasolina 95. El proyecto actual es un reformado, tras tener que retranquear las instalaciones unos metros, debido a la afección a la carretera provincial y dificultar los giros, según informó la Diputación.

Los depósitos de 70.000 litros (40.000 para gasóleo y 30.000 para gasolina), una edificación auxiliar con aseos y cajero automático además de máquina de vending. El terreno, 1.442 metros cuadrados, es de núcleo rural común.

En el proyecto sometido al trámite ambiental se asegura que el riesgo de incendio es “bajo”. Incluye un Plan de Emergencia con consejos sobre cómo actuar en caso de posibles emergencias como fuego y explosiones (pulsar el botón de alarma, cortar la luz, avisar a emergencias, usar los extintores, etc), accidentes laborales, robo (no dar señales de nerviosismo, cooperar...), derrame de carburante (bloquear la manguera, evacuar..), vandalismo, amenaza de bomba (avisar a las fuerzas de seguridad) o desastre natural, que en este caso no son válidas, pues será una gasolinera sin personal. El presupuesto de ejecución material de esta gasolinera es de 275.452 euros.