El Concello de Culleredo insiste en “la necesidad de llevar a cabo el refuerzo de las líneas de bus interurbano”, después de que la Xunta asegurara este domingo que en ninguno de los viajes en los que realizó controles se superara el aforo, después de que el Ayuntamiento reclamara más vehículos por críticas vecinales a la elevada concentración de usuarios en algunos viajes.

El Gobierno local cullerdense (PSOE) defiende incrementar los buses “en consonancia con una situación sanitaria con un aumento del número de contagios registrados una vez finalizadas las fiestas de Navidad” y reclama aumentar los vehículos, en concreto, en la línea de San Pedro de Nós a A Coruña, que da servicio a O Burgo y Vilaboa, “tras conocer los testimonios trasladados por los usuarios sobre la alta ocupación que se produce en las horas punta”.

El Concello manifiesta su “sorpresa” por las manifestaciones realizadas por la Xunta, “ya que en ningún momento se afirmó que la ocupación sobrepasase la permitida”. “No tratamos de ser alarmistas, sino de dar voz a los vecinos y responder ante una necesidad básica que se ha presentado dado el nuevo contexto sanitario, que es tremendamente complicado. Entendemos que a la hora de solicitar los informes se cumplan los cupos, pero no es menos cierto que los vecinos y vecinas no se suben al bus por temor”, explica. Vecinos “contemplaban como el aforo del autobús no aseguraba al 100% un uso seguro”, traslada.