Suspender la “actual tramitación de la creación de la Mancomunidade As Mariñas” y “acordar la elaboración de un protocolo o acuerdo de voluntades entre los miembros que sí que pasarán a formar parte de la nueva mancomunidad que se constituya y, en el caso de ser necesario, iniciar una nueva tramitación”. Estos son los dos puntos que deberán abordar los ocho alcaldes miembros del Consorcio As Mariñas como integrantes de la comisión gestora de la mancomunidad el próximo martes. Las discrepancias con Oleiros, que ha llegado a denunciar a la dirección del Consorcio por presunta prevaricación, motivan este cambio de rumbo en la gestión compartida de servicios en la comarca. Carral, cuyo Gobierno bipartito está liderado por el partido que gobierna en Oleiros, alternativa dos Veciños, en asociación con el PSOE; y Sada, con un tripartito integrado por Sadamaioría, BNG y Alternativa dos Veciños, son los dos concellos que manifiestan dudas sobre el sentido de su voto.

El alcalde de Carral, Javier Gestal, se muestra ambiguo en sus respuestas a este diario. Apuntaba ayer: “A día de hoy no es posible tomar una decisión porque no hay ninguna propuesta en firme. El Concello de Carral hará lo que sea más beneficioso para sus vecinos y veciñas, con la fórmula que sea”. “El Concello de Carral tiene la intención de formar parte de la mancomunidad, al igual que el resto de concellos. De todos modos, el martes se celebrará un pleno del Consorcio donde se definirá la postura de cada uno”, añadió el regidor carralés, que eludió aclarar si había ya conversado con el presidente de su partido y alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane.

El alcalde de Sada, Benito Portela, apuntó ayer que estudiaría el sentido de su voto con los demás miembros del Gobierno local. “No dije que no, pero tampoco dije que sí a formar una mancomunidad sin Oleiros. No me parece lo más adecuado crear un ente con menos concellos, pero no es decisión solo mía”, explica el regidor. Insiste en que la solución ideal para él sería la constitución del área metropolitana “pero, si no es posible, crear un ente con un mayor número de concellos”.

Los regidores de Bergondo, Betanzos, Cambre y Culleredo coinciden en defender la gestión consorciada de servicios, pero con “un clima de confianza” y con “respeto” entre sus miembros. “Oleiros demostró con creces que no quiere estar y no podemos tener un proceso paralizado desde hace años porque un ayuntamiento se esté enfrentando continuamente”, resume la betanceira María Barral. Su homólogo cambrés, Óscar García Patiño, asevera que su concello no estará donde esté el alcalde de Oleiros, con quien tiene más discrepancias y denuncias judiciales.

Aviso de denuncia de Santiso

El primer edil oleirense insistió ayer en acusar de cometer “ilegalidades” al presidente del Consorcio y alcalde abegondés, José Antonio Santiso, y sostuvo que “no hay posibilidad de una mancomunidad sin Oleiros”. Insistió también en que para formar la mancomunidad “primero hay que liquidar el Consorcio”, a lo que la dirección del ente comarcal replica que no se planteó una transformación, sino que se planteó la constitución de la mancomunidad para después liquidar el Consorcio.

Santiso ve “imprescindible” un ente con “respeto, consenso y confianza mutua” y “sin ningún interés partidista”. Sobre las acusaciones de Seoane de cometer ilegalidades, afirma que son falsas y estudiará interponer una querella.