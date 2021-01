El municipio de Oleiros registró un importante crecimiento de población el año pasado, 459 vecinos más respecto a 2019. Las nueve parroquias tuvieron un aumento de vecinos. En el ejercicio anterior todas habían subido a excepción de Serantes, que vio su censo bajar en un -1,21% respecto a 2018. Santa Eulalia de Liáns (con núcleos como Coruxo, A Ferrala, Franzomel, Lamastelle, Montrove, Pazos, Porto de Santa Cruz, Os Regos, O Seixo o Lóngora) se mantiene como la más poblada, con 10.568 vecinos (ganó 118 más en este último año).

El segundo lugar en cuanto el número de vecinos lo ocupa la capital municipal, Santa Leocadia de Perillo, con 8.786 censados actualmente (registró 108 oleirenses más). Los datos del nomenclátor que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que el año pasado la parroquia de Oleiros que más aumentó en habitantes fue Maianca, al pasar de 1.464 a 1.513 vecinos, lo que supone un incremento del 3,3%, muy por delante de la segunda parroquia con más crecimiento demográfico, Dexo, con un 1,7% de subida.

Serantes fue la única parroquia que había bajado en población entre 2018 y 2019 y el año pasado ya quedó en positivo con un 0,5% de incremento.

Maianca, donde más aumentaron los oleirenses, cuenta con 17 núcleos de población: A Besta, Broño, Cabreira, Canide, O Cantón, Chancela, Coído, A Concheira, A Costa de Santa Ana, A Fieiteira, A Lagoa, Maianca, Mera, O Outeiro, Río do Campo, O Salgueiral e A Xentiña.

Por sextos, según los datos del INE, las mujeres son mayoría en todas las parroquias del municipio de Oleiros, a diferencia del año 2019, en que Maianca era la única con más hombres que mujeres (curiosamente, con muchos viudos).

Actualmente todas las parroquias son femeninas, con gran diferencia en algunas como Liáns donde hay 364 mujeres más que hombres y sobre todo en Perillo donde ellas arrasan, son 549 más (5.466 frente a 5.102 hombres).

Babilonia, único núcleo sin vecinos

Las unidades de población más pequeñas que constata el INE no coinciden exactamente con los nombres de los núcleos designados por el Concello. Para el instituto de estadística son 179 núcleos de población los existentes en Oleiros (incluyendo uno diseminado en el que constata que existen nueve viviendas aisladas y muy dispersas y sin nombre para el lugar en el que están ubicadas). El antiguo núcleo de la Babilonia en Santa Cruz repite de nuevo como el único en el que no existe ningún vecino. Hoy en día no es más que un tramo de la calle Viñas de Babilonia donde antes había un lugar. La gran mayoría de estos casi dos centenares de núcleos han aumentado sus habitantes entre 2019 y 2020 aunque doce de ellos han registrado una bajada. Se trata de Sisaldo, Xaz (aún no están terminadas las viviendas de la futura urbanización de 700 casas), Abeleiras de Arriba y de Abajo, O Bosque, Fontes, Morzán, Espiño, A Ferrala, O Seixo, Broño, Sarro, O Seixal, Vilanova, Cobo, A Hedreira, O Rabuñeiro, O Río, As Torres, Xubín, A Gándara, Punxeiro, y, sorprendentemente, Montrove: perdió catorce vecinos.