La Asociación para a Defensa de Loureda ha presentado alegaciones al proyecto de tendido eléctrico entre el parque eólico de Monteagudo y el polígono de Morás que promueve Eólicos Breogán SL por su elevado impacto en esta parroquia rural y en un territorio, inciden, ya muy castigado por las infraestructuras.

En su escrito de alegaciones, el colectivo alerta a la Consellería de Industria del grave deterioro que se derivará de esta línea de alta tensión que discurriría por 13,6 kilómetros del municipio arteixano, atravesando Sorrizo, Chamín, Barrañán, Lañas, Loureda y Morás y que incluiría la instalación de 47 torres de alta tensión de hasta 42 metros de altura.

La línea, advierten, atravesaría “núcleos rurales dispersos de alta densidad de población, zonas de aprovechamiento de gran riqueza agrícola y una gran extensión de bosque”. “Teniendo en cuenta el radio de acción de las ondas electromagnéticas, el deterioro de los terrenos e incidencia sobre las personas, afectaría a una superficie de 6,8 kilómetros cuadrados”, advierten desde esta plataforma.

Los residentes en Loureda alertan del impacto que tendrá esta infraestructura en el valle, uno de los enclaves rurales más singulares de Arteixo, que se ha visto alterado por la autovía, dos corredores de tendido eléctrico y una línea de gas natural. Los vecinos, como el propio Concello de Arteixo, llaman la atención sobre el riesgo de que el tendido eléctrico proyectado ahora por Eólico Breogán degrade de forma irreversible las zonas rurales que constituyen la última reserva del paisaje y usos tradicionales en un municipio enormemente industrializado. El colectivo recuerda que Arteixo “soporta la presión de tres de las industrias más contaminantes de Galicia”, y ha visto cómo en las últimas décadas, la actividad industrial transformaba radicalmente el territorio con la construcción de dos polígonos, el puerto exterior y las infraestructuras viarias derivadas de la elevada actividad empresarial.

El tendido eléctrico, denuncian, tendría una importante “incidencia negativa” en “buena parte de la población rural de Arteixo” y en el pulmón verde que aún conserva este municipio. Los residentes alegan que esta infraestructura no cumple al menos dos de las tres premisas básicas de un proyecto estratégico. Advierten de que la empresa promotora no justifica que el tendido sea imprescindible para abastecer a los polígonos a los que va dirigido dado que, inciden, “hay más cerca corredores de alta tensión en funcionamiento”. Destacan desde el colectivo vecinal, que el proyecto no ofrece ninguna explicación sobre los motivos por los que no pueden usarse los corredores actuales, que podrían ser susceptibles de actuaciones de refuerzo y mejoras.

“Estamos totalmente a favor de las energías limpias que ayuden a mejorar y proteger el medio ambiente tan maltratado, pero siempre que se instalen con criterios de sostenibilidad y adecuación a las directrices de protección del medio ambiente”, subrayan desde la plataforma.

Sus alegaciones van en la línea de las del Concello, que considera el tendido un “problema de primer orden de magnitud” por su impacto prácticamente irreversible “ sobre “el sobre el paisaje y el medio natural mejor conservado” del municipio. La preocupación por esta actuación la comparten todos los grupos que conforman la Corporación. El Ayuntamiento ha elaborado una alegación tipo a la que pueden adherirse todos los residentes afectados.