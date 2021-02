Alternativa dos Veciños critica la “demagogia” del alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, por afirmar que la huella sonora no alterará los derechos de los propietarios de las viviendas y propiedades afectadas y que no quedarán fueran de ordenación, “cuando el Concello reclama en su alegación que se contemplen indemnizaciones para los afectados”. “¿Afecta o no afecta?” ¿Por qué se está pidiendo entonces que se indemnice a los vecinos afectados?”, pregunta.

“Tampoco se puede decir que el nuevo plan de urbanismo, que no consiguen sacar, vaya a arreglar y modificar la huella sonora, porque no es verdad. Las directrices del Ministerio respecto al aeropuerto están por encima de planeamientos urbanísticos”, afirma.

El Gobierno local insiste en que “los propietarios mantienen sus derechos patrimonializados”. “Culleredo cuenta en su malla urbana con suelo consolidado y el establecimiento de servidumbres no supone régimen de fuera de ordenación”, replica el Concello.