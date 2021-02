El alcalde de Carral, Javier Gestal, aseguró ayer que su voto a favor de suspender el proceso de creación de la mancomunidad que estaba en marcha se debió a “problemas técnicos con la conexión en la reunión telemática” de la comisión gestora, que se celebró en la mañana del martes. El regidor, a través de un comunicado enviado en la tarde de ayer, más de 24 horas después de la votación, afirmó que había votado “erróneamente a favor de la propuesta de suspender la tramitación de los estatutos de la mancomunidad y elaborar un nuevo protocolo de actuación”. Al rectificar el sentido de su voto, Gestal se adhiere al posicionamiento del presidente de su partido (Alternativa dos Veciños) y alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane. El ayuntamiento oleirense y el de Sada fueron los únicos que, según el recuento en la sesión, se pronunciaron en contra.

“El Concello de Carral, igual que los de Sada y Oleiros, está a favor de crear la mancomunidad, pero respetando las leyes y realizando una liquidación previa del Consorcio, tal y como establece la legislación”, apuntó ayer Gestal. El carralés, sin embargo, se había mostrado ambiguo en los días previos a la reunión acerca de cuál sería el sentido de su voto. Gestal aseguró que había comunicado a la gestora de la mancomunidad “estos hechos, para que quede constancia tanto de la postura del Concello de Carral como del error en la votación”, aunque la gestora afirmó no tener constancia de tal notificación.

Alcaldes asistentes a la reunión dudan de que el voto de Gestal a favor de suspender la constitución de la mancomunidad se debiese a un error. Relatan que el presidente de la comisión gestora, José Antonio Santiso, pidió primero los votos en contra, en los que levantaron la mano la teniente de alcalde de Oleiros, María Xosé Varela, y el alcalde de Sada; Benito Portela; después las abstenciones, opción que no votó nadie; y por último los votos a favor, cuando levantaron la mano los demás alcaldes, momento en el que Santiso se dirigió a Gestal para que manifestara su voto, porque tardaba en pronunciarse, y ahí el carralés levantó la mano. Y se recontaron los votos. Además, los regidores inciden en que el carralés tardó más de 24 horas en aclarar el supuesto error. Uno de los asistentes, sin embargo, ve posible que fuese algún fallo tecnológico dado que Gestal había dado a entender que no oía o veía bien en la votación de los presupuestos en el pleno del Consorcio, celebrado inmediatamente antes de la reunión.

El líder de los socios de Gobierno de Gestal, el socialista Pablo Couto, aseguró ayer que el alcalde no había consensuado el voto con su grupo. “A veces hay que posicionarse por el ayuntamiento y por tu pueblo, independientemente de lo que dicte la cúpula de tu partido”, defendió ayer Couto. Auguró que, dado que el protocolo para retomar la mancomunidad o iniciarla de nuevo con quienes se comprometan a acatar la mayoría tendrá que llevarse a los plenos, “en Carral saldrá adelante”, dado que prevé que el PP apoyará también mancomunarse.

El PP de Carral exige al alcalde “que no se pliegue a los deseos del regidor de Oleiros y jefe de su partido en contra de los intereses de los carraleses”. Pide a Gestal “que gobierne en Carral para los vecinos de Carral y no que gobierne quien no conoce el municipio ni sus intereses, que por favor no sea una marioneta del primer edil de Oleiros”.

Alternativa de Bergondo, socio del PSOE en el Gobierno local, defiende mancomunar servicios pero no “que las cosas se hagan mal y los procedimientos se lleven a cabo de forma irregular o precipitada”. “Tenemos la sensación de que el presidente Santiso está anteponiendo una perrencha personal (derivada de la denuncia recibida) al bien común de la comarca”, apunta. Pide a Santiso y los demás alcaldes que “actúen con altura de miras”. “Estoy convencido de que Alejandra [Pérez, la alcaldesa] está pensando en lo mejor para Bergondo, pero se equivoca haciendo seguidismo de las tácticas de Santiso”, sostiene Juan Fariña.