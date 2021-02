Greenalia ultima un nuevo informe arqueológico del parque eólico de Monte do Gato tras constatar la presencia de las mámoas megalíticas de las que alertó bióloga Mónica Fernández-Aceytuno. En sus alegaciones, esta particular alertó del impacto de este proyecto en la necrópolis megalítica y en dos mámoas que no aparecían ni reflejadas en el proyecto.

La Xunta avanzó ayer a Europa Press que se adoptarán las “medidas correctoras necesarias” para la protección de la necrópolis. La empresa afirmó desconocer la existencia hasta ahora de estas dos mámoas y apuntó que realizará un nuevo informe arqueológico que detalle las medidas correctoras y modificaciones que se consideren necesarias para paliar posibles impactos de este proyecto”.

El BNG y Fernández-Aceytuno alegaron contra esta actuación, no solo por su impacto sino también por una posible fragmentación fraudulenta de proyectos, al presentarse hasta seis planes en este ámbito de forma independiente.