El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, defendió ayer la instalación de una cámara en la rúa Kenia del alto de Perillo para “multar a los que vayan por dirección prohibida” aunque admitió que aún están “tramitando la autorización” para instalarla.

Esta vía y la rúa Fuxeiras están siendo utilizadas por conductores como atajo para evitar dar el rodeo en el cruce de Sol y Mar, que sigue con el giro a la izquierda prohibido, y acceder después a Rosalía de Castro. El Concello reordenó el tráfico e implantó cambios de sentido. De esta forma solo los vecinos que residan en la rúa Kenia podrán circular un tramo en sentido contrario, para no dar la vuelta a todo Perillo para ir a sus casas, pero los demás que no sean residentes no podrán hacerlo o serán multados.