El Ayuntamiento de Oleiros ha decretado que las viviendas turísticas están prohibidas en el municipio. Mediante un decreto de Alcaldía, resuelve que “no está permitido el uso turístico en viviendas y apartamentos turísticos ni tampoco las viviendas de uso turístico porque el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) no prevé este uso y si no está previsto, se considera prohibido. El plan general solo autoriza el uso hostelero. Ahora mismo en el registro de la Xunta constaban 100 viviendas turísticas con 276 habitaciones y 548 camas. “No vamos a permitir que se alquilen habitaciones como si fuese un hotel”, declaró ayer Ángel García Seoane, que señaló que esta actividades “arruinan” el sector.

En este decreto se declara que el uso turístico en la modalidad de viviendas y apartamentos turísticos es “incompatible” con el planeamiento municipal y por esta razón este Ayuntamiento “no emite informes favorables” solicitados por los que quieren emprender este tipo de negocios para aportar en las declaraciones responsables de inicio de actividad ante la Axencia de Turismo de Galicia (en los casos que se les exigen al no presentar ante la Xunta la licencia de primera ocupación o la cédula de habitabilidad).

Cuando la Axencia de Turismo comunica al Concello las inscripciones en el Rexistro de Empresas Turísticas, el Ejecutivo informa de que se trata de “un uso no permitido” por el PXOM. El decreto de Alcaldía también revela que en el Concello “no se presentaron” comunicaciones previas antes de iniciarse la actividad por parte de los promotores de este tipo de viviendas que sí están inscritas en el registro de la Xunta.

El Concello incluso llama la atención al Ejecutivo gallego porque a pesar de no presentarse comunicaciones previas por parte de las viviendas del registro autonómico, el Ejecutivo gallego “no procede de conformidad” con su propia normativa (el decreto que regula la actividad administrativa de comprobaciones, controles e inspecciones para ver la veracidad de los datos declarados), que en el artículo 34.2 deja claro que si no se presenta la comunicación previa de actividad ante el Ayuntamiento se debería “proceder a la cancelación de la inscripción” en dicho registro de actividades turísticas. A Oleiros, que la Xunta no cumpla su propia normativa le “extraña”,.

Según esta normativa de la Xunta, no obstante, para inscribir una vivienda turística en el registro el promotor tiene que presentar una declaración responsable y en ella tiene que declarar también que posee, entre otros documentos, la comunicación previa. No tiene que adjuntarla, solo decir que la tiene, y luego la Xunta debe comprobarlo.