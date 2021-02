Que sensación lle quedou despois da reunión da xestora?

A sensación desde 2013 é semellante. Estamos intentando por todos os medios resolver unha cuestión que xa viña arrastrada de atrás con determinadas problemáticas porque a mancomunidade que había coa Coruña aínda está vixente, aínda non se disolveu, e ao adscribir o Consorcio á entidade con máis participación estanse dando uns problemas cos que non contábamos. Hai unha maioría que está dacordo e aparece outra minoría que ten outra idea que é tan respectable como a nosa, pero en democracia, normalmente, acéptanse as decisións da maioría.

O Consorcio sempre presumiu de decidir todo por unanimidade.

Iso rompeuse todo un pouco a partir de 2013, cando empezou tamén o Concello de Arteixo coa problemática e con querer saír, pola infraestrutura que tiña no seu concello do lixo. E agora o concello ao que en teoría está adscrito o Consorcio entende que hai determinadas problemáticas e meteuse nunha voráxine de denuncias e acusacións que respecto pero non comparto.

Dixo que non se disolveu a mancomunidade coa Coruña? Poden rescatar esa...

Non.Cambiaron as circunstancias. O Concello da Coruña, según din, que eu non estaba, manexaba ao seu antollo. Non é a mellor maneira de funcionar. O único que temos é que buscar un entendemento entre a maioría para resolver os problemas dos veciños. Aí temos que ceder todos. Imos ver si se establece un protocolo. Aínda que unha declaración de intencións, sin vínculos de carácter xurídico, que se firme que se acepta o que diga a maioría dos concellos. É unha agrupación voluntaria de municipios que establecen formas de gobernarse, e son pactadas entre os membros. Para eso se elaboran os estatutos e son de obligado cumplimiento.

Cedería á petición de Oleiros de representatividade proporcional á poboación?

Xa o fixemos. No último borrador dos estatutos atendéronse alegacións de Oleiros e con representación por número de concelleiros. Outra cousa distinta, que tamén se lle dixo, é se se vai exclusivamente por proporcionalidade de habitantes ou capacidade económica, si mañá queremos facer a área metropolitana coa Coruña, non lle podemos dicir que queremos ter parte nesa historia e non que teña maioría. Hai que pensar as cousas agora e de cara ao futuro.

Falou con Seoane despois da reunión?

Non. Hai meses que non falo con Gelo, desde que presentou a denuncia no xulgado. Antes tiña moi boa relación con esta persona e entendo as súas posturas pero non as comparto. Non vou entrar nesa dinámica de acusacións nin palabras malsonantes, non é o meu estilo. Aínda que son dunha familia humilde ensináronme educación, fun á universidade e teño unha forma de actuar que non é a do alcalde de Oleiros. O único que intento é buscar unha solución.

Que plazos manexan?

Espero que este protocolo estea preparado para a que vén, para que o revisen os concellos por si queren facer aportacións antes de levalo á comisión xestora. A partir de aí hai que ir facendo todo ao tempo. Transformar tiña inconvenientes de carácter xurídico, por iso se opta por crear unha mancomunidade para que non haxa un baleiro e a ver se podemos subrogar personal e pasivos e activos. Haberá que buscar a fórmula. Téñena que buscar os técnicos. Eu son profesor de Matemáticas e non entendo disto, e aínda que soubera, prefiro non manifestalo porque non teño por que. É necesario o auxilio de técnicos, exteriores incluso si fixera falla.

Poden ter que recurrir a externos, si a situación se pon difícil?

Temos habilitados nacionais, aptos para estas xestións. Si houbera algunha discrepancia, non hai inconveniente en que un consulting externo nos asesorara, pero creo que é suficiente cos que temos.

Sada reclamaba actuar á Xunta e á Coruña e impulsar a área metropolitana. Sería a solución?

Cando foi rematando o utro mandato falárase moito da área metropolitana. En todos os concellos do Consorcio se acordou incluirse, pero A Coruña non manifestou querer formar parte. Sin a metrópoli, non ten sentido a área metropolitana. E aínda que se constituira, ten que haber un ente que faga o servizo que hai agora porque A Coruña ten uns compromisos e unha concesión a longo prazo e os concellos do Consorcio tamén, e os servizos hai que seguilos prestando. Na recollida de lixo coincidimos coa Coruña por tratamento en Nostián, que por certo tampouco sabemos nada, estamos á espera. Si non ten a maneira de cumplir cos servizos, temos que seguir co que temos. Iso vai para moi longo prazo. Ben independentemente cada un ou consorciado ou mancomunado, a recollida do lixo ou dos cans hai que facela. Unha cousa non impide a outra.

Non descarta acabar indo cada un por libre?

Non, eu non dixen iso. De momento non. De principio non estou por esa labor. Non me parece razonable min moitísimo menos porque temos unha traxectoria de entendemento, non deberíamos baixo ningún concepto. Haberá que buscar fórmulas de entendemento e, si fai falla, encerrarnos todos xuntos e chegar a algún tipo de acordo. Os veciños non teñen que soportar estes enfrentamentos.

Encerrase si fai falla para seguir con Seoane?

Sempre é con vontade de buscar o maior consenso. Destes concellos ou doutros. Si se constitúe unha mancomunidade, ao mellor hai algún outro concello interesado en entrar. Non sei si Arteixo estaría disposto a volver, ou ao mellor algún outro concello. Non descarto a ninguén. O único que hai que saber aceptar son as maiorías. Aínda que en principio era por consenso. E cando había discrepancias deixábase o asunto sobre a mesa para que houbera unanimidade.

Sí, teñen quedado varios.

Non é un capricho do presidente, eu estou porque me votaron o resto dos compañeiros maioritariamente e nada máis.Abegondo nunca entrará voluntario nun órgano onde haxa partidismos ou sectarismos políticos con inxerencias directas do partido do presidente ou vocais. Ten que haber respecto absoluto polo interés xeral, si non, non ten obxecto nigún, para iso xa está Congreso, o Parlamento galego ou a Diputación. É voluntario, non se pode obligar a ninguén a entrar nin saír. Arteixo quixo marchar, marchouse. Si mañá quere volver, haberá que falar e igual pode volver.

Cre que de verdade se vai montar un ente sin Oleiros?

Iso depende única e exclusivamente de Oleiros. Que sepa respectar aos demais e acollerse ao que os demais maioritariamente din, evidentemente dentro dunhas normas. Nós nunca quixemos que Oleiros non pertencera a unha mancomunidade. Aínda que Oleiros tivera ao 100% a razón no que di e no xulgado lla deran, os demais membros non queremos adscribirnos a un concello, queremos ter un órgano democrático onde teñamos a capacidade de decidir en función da representatividade que acordemos. Aínda que sexa certo o que di Oleiros sobre que ten que ter a presidencia ou funcionarios, desde 2013, os concellos non queren formar parte dunha asociación así. Aínda que tivera toda a razón, nós non queremos estar debaixo de ningún concello nin administración, queremos ser autónomos, que cada un teña capacidade de decisión.

Bueno, pero si ten razón, mentres non se faga outro ente, haberá que proceder como el di, non?

Sí, evidentemente aí tíñamos capacidade de disolver o Consorcio. Eu nunca dixen de non disolvelo. Intentamos no seu momento transformalo, pero esa posibilidade desbotouse. Pero hai cousas que se están dicindo que son manifestamente incertas. Eu non entro no xogo de acusacións. Eu saquei o cinturón de jiu jitsu máis por tema filosofal que de defensa persoal e sígueme valendo na vida porque procuro non enfrentarme cos golpes que veñen de fóra.

Teñen calculado canto subirían os recibos sin Oleiros?

Si marcha Oleiros, é un hipotético caso... Non estamos contemplando iso, contemplaríase si se fai con menos membros.

Esta paralización foi un avisito?

Non un avisito. Unha organización onde un membro denuncia a outros polo penal, non parece que sexa unha forma de querer entenderse. Queremos saber si nos queremos entender ou non.

Sería posible un escenario co Consorcio para os contratos en vigor e outro ente con outros servizos?

O motivo principal polo que se montou a mancomunidade no seu día foi o lixo. Non ten sentido montar nada a día de hoxe sin que estea iso como base.