Un total de 21 empresas se han presentado a la licitación para ejecutar las obras de demolición del edificio de la cafetería El Náutico de Sada, un contrato que se sacó a contratación el penúltimo día del pasado año. El plazo de presentación de ofertas concluyó el pasado 19 de enero. Esta obra tiene un presupuesto de 207.898 euros (IVA incluido). De demolería de abajo a arriba, con martillo hidráulico, retroexcavadora y grúa. Tras la demolición el Ejecutivo local quiere reordenar este espacio, para recuperar su valor paisajístico.

El derribo se ejecutará veinte años después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declarase nulos los acuerdos plenarios de 1988 y 1990 por los que se autorizó este inmueble al tener mayor ocupación de la permitida por el planeamiento vigente entonces, un hecho que fue denunciado entonces por el concejal Manuel Sánchez Pérez, Crisanto.

En 2009 se intentó su legalización parcial dándole licencia a la concesionaria para una demolición parcial que se estimó en 422.720 euros, más 68.151 euros de obras de urbanización posterior. No se cumplió el plazo de la licencia para legalizar y el Concello no aceptó la prórroga pedida por la sociedad, decisión confirmada por el juzgado. En 2015 el Ayuntamiento rescató la cesión del derecho de superficie sobre esta parcela y para cumplir las sucesivas resoluciones judiciales encargó el proyecto de demolición en 2017, aunque no se licitó hasta ahora, tras informes de 2018 del arquitecto municipal certificando la viabilidad urbanística de la demolición.