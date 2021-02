El Concello de Betanzos deberá desembolsar una nueva indemnización por los daños provocados por deficiencias constructivas o de mantenimiento de la plaza Mestre José Dapena. El Ejecutivo municipal ha aprobado en Junta de Gobierno Local alcanzar un acuerdo extrajudicial con la comunidad de propietarios del garaje situado en el número 25 de la Avenida Jesús García Naveira, debajo de la plaza, por los daños provocados por las filtraciones de agua.

En virtud de este acuerdo, el Gobierno municipal se compromete a ejecutar las reparaciones pertinentes para evitar las filtraciones y a abonar a la comunidad de propietarios del garaje 1.369 euros por los desperfectos.

El Concello de Betanzos ya tuvo que asumir hace años los desperfectos en varios locales tras la denuncia interpuesta por los propietarios en el juzgado. El juez dio en aquella ocasión la razón a los titulares, les reconoció el derecho a ser indemnizados y obligó al Ayuntamiento a ejecutar los trabajos necesarios para evitar nuevos desperfectos por filtraciones de agua. En aquel caso, las obras afectaron a la rampa de acceso a la plaza.

Según detalla el acta de la Junta de Gobierno Local, en esta plaza se realizaron obras en los años 2006 y 2010 y las humedades comenzaron a aparecer en el 2013 y se repitieron en los años sucesivos. Este extremo llevó al juzgado a concluir “que el problema no surgió por la defectuosa ejecución de las obras, sino por falta de mantenimiento y limpieza”. En ese fallo, el juez concluía que no había duda de los desperfectos provocados en los locales ni tampoco de que las filtraciones provenían de la cubierta superior, ya fuese porque las obras se hubiesen realizado de forma deficiente “o porque la plaza no se hubiese mantenido o limpiado de forma correcta o regular”.

Los desperfectos causados en aquel momento en los locales llevaron al Ayuntamiento a impermeabilizar la parte de la plaza que afectaba a estas dependencias, pero no el resto. El Concello, que en un primer momento rechazó la reclamación patrimonial de la comunidad de propietarios del garaje, admite ahora, tras ser asesorada por el jurista, que procede reconocer el derecho de los dueños a ser indemnizados dado que en un proceso anterior ya había reconocido su responsabilidad en las filtraciones de agua de los locales.