Durante unos catorce años los alumnos del colegio Valle Inclán de Perillo han tenido que usar unos barracones, una especie de casetas de obra instaladas en el jardín del recinto, como comedor escolar, al no existir dentro del edificio. Tras años de demandas del Concello y la comunidad escolar, la Xunta ejecutó hace un par de años un comedor cerrando una especie de porche en una de las fachadas y parte del alumnado lo usaba y la otra parte seguía en los barracones. Al principio de este curso 2020-2021 se preveía que tercero, cuatro, quinto y sexto de Primaria siguiesen acudiendo a estos módulos, pero finalmente se optó por establecer turnos en el nuevo comedor.

Por fin en casi tres lustros, por lo tanto, estos barracones ya no se usan, aunque los escolares tienen que comer en dos turnos porque no hay espacio para todos (son más de 500 alumnos). Aún se desconoce qué pasará ahora con estos módulos que hay que retirar (se ganaría espacio en el recinto), porque uno de ellos tiene una cocina. Desde la directiva del colegio han señalado que es una cuestión que lleva el Anpa (gestionan el comedor), pero ayer no fue posible contactar con nadie de la asociación.

El Ayuntamiento de Oleiros, por otro lado, reclamó mediante un escrito a la Consellería de Educación que finalice de forma “inmediata las obras pendientes”, porque el año pasado la Xunta cerró la parte alta, justo encima del comedor, y se dijo que era una segunda fase, es decir, habría más plazas para comer y por lo tanto cabrían todos los alumnos sin tener que hacer turnos. Por esta razón el Gobierno local reclama el remate de las obras porque esta planta alta quedó “sin recebar, sin plaqueta”, con ladrillo y cemento a la vista y sin forma de acceder. El Ejecutivo demanda finalizar las obras para completar el comedor .

Educación no obstante explicó ayer que esta planta alta encima del comedor que ejecutó “nunca fue pensada” como una segunda fase del comedor. En el proyecto se preveía usarla como espacio de usos múltiples. La Consellería agregó que las obras de esta planta se rematarán “cuando se defina el uso de este espacio”.