El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, anunció hace ahora justo dos años, en febrero de 2019, que cuando el Concello de Cambre aprobase de forma definitiva el desarrollo urbanístico de la UE-19 en O Graxal, en el límite con Oleiros, donde están las Casas Bailly, presentaría un contencioso en los tribunales. Ayer anunció que la alegación que Alternativa dos Veciños había formulado contra esta recalificación de suelo había sido rechazada, por lo que se aprueba de forma definitiva este plan, así que García Seoane, tras la vía administrativa, acudirá a la vía judicial.Seoane destacó ayer que el Concello de Cambre no puede realizar una modificación puntual de su planeamiento para efectuar una recalificación mientras está elaborando también su plan general. “

Eso es totalmente ilegal y lo denunciamos. No es que sea un pelotazo, es un balón de sete estalos, por eso me denunció el alcalde”, afirmó el regidor oleirense. Aunque Seoane en los últimos años se ha enfrentado a distintos alcaldes de la comarca, con descalificaciones hacia el de Abegondo y el de Culleredo, en el caso de Cambre, y en concreto con este desarrollo urbanístico, no duda en dar la batalla hasta el final.

Considera “un escándalo” el convenio firmado entre el Concello cambrés y la promotora propietaria de la mayor parte del ámbito donde están las Casas Bailly, mediante el que el suelo pasará de ser rústico a urbanizable y con una edificabilidad de 0,75 metros cuadrados por metro cuadrado, superior al de los terrenos de los alrededores, según ha afirmado Alternativa.

El Ejecutivo cambrés sin embargo ha destacado en varias ocasiones que el convenio implica “un paso más” en la recuperación de las Casas Bailly, actualmente ruinosas, y que el Concello quiere rehabilitar para el patrimonio municipal. El Gobierno destacó por eso que de los 0,75 metros cuadrados de edificabilidad que se le asigna a este sector, 0,13 metros serán cedidos al Concello para esta rehabilitación, además del 10% de aprovechamiento tipo de cesión obligatoria, valorado en 1,3 millones, que serían para financiar la restauración.