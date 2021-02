El Concello de Culleredo presenta siete alegaciones ante el Ministerio de Transportes por la propuesta de modificación de servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Alvedro. El Gobierno local demanda la reelaboración de las servidumbres “con una justificación adecuada, de la que ahora carecen”, y “que se provean instrumentos para asegurar que no se producen afecciones desproporcionadas sobre las propiedades y derechos de los vecinos, así como que se realicen compensaciones en los bienes que puedan verse afectados, de una u otra forma, en el futuro”.

El Ayuntamiento considera “constatado que las construcciones, edificaciones y plantaciones preexistentes no quedarán en ningún caso fuera de ordenación, al igual que pasa con la huella sonora”. “La legislación aeronáutica en vigor no prevé en ningún caso esta posibilidad”, sostiene. “Aún así, y para ofrecer una mayor seguridad a los vecinos”, el Concello pide en sus alegaciones que” el documento explicite con claridad que las construcciones, instalaciones y bienes en general existentes en el momento de su aprobación no queden afectadas por ningún régimen asimilable al de fuera de ordenación”.

El Concello reclama también “que la propuesta incorpore criterios para el cálculo de indemnizaciones para el supuesto de reducciones en los derechos ya patrimonializados de los bienes y derechos afectados, de forma tal que no se produzca ni indefensión ni inseguridad jurídica alguna”.