El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha asegurado esta mañana que los servicios jurídicos de la institución provincial están estudiando "si hay alguna posibilidad" de recurrir la sentencia que obliga a indemnizar a los Franco por los gastos de conservación del Pazo de Meirás. "Si hay alguna posibilidad de recurrir, recurriremos", ha enfatizado González Formoso a preguntas de la prensa después de que la Abogacía del Estado confirmase que no apelará contra el fallo de la sección tercera de la Audiencia Provincial de A Coruña que declara que los Franco fueron poseedores de buena fe.

En este sentido, ha asegurado que hay "una parte jurídico-técnica" que está "en estudio" por parte de la Diputación de A Coruña, como parte personada en la causa. Así, González Formoso ha sostenido que "la sociedad coruñesa no va a entender que una familia que se lucró del uso de un espacio que claramente es público" tenga que ser resarcida económicamente por los gastos "que conllevó su presencia en ese espacio público".

"Deberían, en tal caso, pedir perdón por hacer un uso indebido de una propiedad que a todas luces era pública y, por tanto, no podemos asumir aún encima tener que indemnizarlos", ha aseverado. Al respecto, el presidente provincial ha insistido en que la actitud de los herederos del dictador no fue "responsable" con la sociedad en la que vivieron. La Abogacía del Estado no recurrirá la sentencia, mientras que el Ayuntamiento de Sada ya anunció que sí lo hará en cuanto a que los herederos del dictador fueron poseedores de buena fe y el reconocimiento de su derecho a ser resarcidos económicamente.